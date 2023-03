Khởi tố nguyên tổng giám đốc liên quan dự án PV6 Linh Đàm

Dự án VP6 Linh Đàm.

Cơ quan ANĐT Công an Hà Nội vừa ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, sang tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Coma 18.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Huy Lân (SN 1962, trú tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, nguyên Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Coma 18) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Lân bị cáo buộc mắc sai phạm liên quan dự án VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). VKSND Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, tháng 3/2018, ông Lân bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18 được xác định là người bàn giao bán đất tại dự án VP6 cho doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh), do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra TP.Hà Nội ban hành 12 kết luận thanh tra liên quan đến các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội. Trong đó, cơ quan thanh tra xác định tại tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), Mường Thanh đã xây vượt quy hoạch 10 tầng.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Còn các tầng từ 26 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng vượt tầng. Do đó, tính pháp lý của các căn hộ này trở nên mập mờ.

