Chính phủ trình Quốc hội nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội
Ngày 9/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình Quốc hội nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và tài chính, gồm đánh giá kết quả năm 2025, tình hình đầu năm 2026 và các kế hoạch giai đoạn 2026–2030.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành họp Tổ về 4 dự án luật này.
Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày các Báo cáo thẩm tra về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030.
Cùng với đó, Quốc hội nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026–2030.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024; Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2024.
Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội họp Tổ về các nội dung: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2026–2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026–2030; phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.
-09/04/2026 06:30 AM (GMT+7)