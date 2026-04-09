Chính phủ trình Quốc hội nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành họp Tổ về 4 dự án luật này.

Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày các Báo cáo thẩm tra về: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Cùng với đó, Quốc hội nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026–2030.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024; Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2024.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội họp Tổ về các nội dung: đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2025; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030; Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2026–2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026–2030; phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.