Chi tiết về lùm xùm đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ ở Đà Lạt

Theo thông tin của phóng viên, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản trả lời những nội dung đề nghị của ông Đoàn Hải Hà (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ (phường 1, TP Đà Lạt). Đồng thời, mời người trúng đấu giá có mặt tại trụ sở UBND TP Đà Lạt vào ngày 8-12 để làm rõ việc từ chối đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ.

Từng không ý kiến về việc đấu giá

Ông Đoàn Hải Hà là người trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ trong vòng 10 năm với tổng số tiền đóng một lần là 151,5 tỉ đồng. Thế nhưng đến nay ông Hà chưa đóng tiền trúng đấu giá và có thông báo không đầu tư vào khu đất vàng này.

Nhà hàng Thủy Tạ có vị trí "độc nhất vô nhị" trong lòng TP Đà Lạt mà ông Đoàn Hải Hà trúng đấu giá thuê 151,5 tỉ đồng/10 năm.

Theo UBND TP Đà Lạt, ngày 25-10, trước thời điểm diễn ra buổi đấu giá, ông Đoàn Hải Hà đã có bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính rằng: "Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nếu được phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản… Nếu không thực hiện đúng bản cam kết này, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước".

Tại buổi đấu giá ngày 30-10, trước khi cho các khách hàng tham gia trả giá, đấu giá viên đã yêu cầu khách hàng nêu những thắc mắc, vướng mắc trong phương án tổ chức đấu giá hay quy chế đấu giá nhà hàng Thuỷ Tạ để cơ quan có chức năng giải đáp. Thời điểm này, ông Đoàn Hải Hà không có ý kiến, thắc mắc hay vướng mắc gì và sau đó được ghi nhận trong biên bản đấu giá tài sản.

Nhà hàng Thủy Tạ cùng với Bích Câu là 2 đảo nổi trong lòng danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương. Sau khi Bích Câu chuyển thành công viên thì Thủy Tạ là vị trí đắc địa có một không hai ở Đà Lạt.

Ông Đoàn Hải Hà trúng đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ với giá 15,15 tỉ đồng/năm (đóng tiền một lần là 151,1 tỉ đồng/10 năm thuê) sau đó được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Thế nhưng sau đó, ông Đoàn Hải Hà có thông báo gửi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng rằng không đầu tư vào nhà hàng Thủy Tạ nữa vì: "Trong các văn bản liên quan đến việc đấu giá (thông báo, quy chế,…) trước đó của UBND TP Đà Lạt không đề cập đến việc phải giữ nguyên chữ Thủy Tạ (là không được thay đổi)…".

Đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thuộc thẩm quyền của Bộ

Theo UBND TP Đà Lạt, sau khi rà soát phương án tổ chức đấu giá thì địa danh nhà hàng Thủy Tạ đã quy định rõ tại khoản 3 của phương án tổ chức đấu giá. Trong đó khẳng định rõ tên địa danh nhà hàng Thủy Tạ đã gắn liền với kết cấu công trình của danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định 1288-VH/QĐ ngày 16-11-1988.

Do vậy, việc thay đổi địa danh nhà hàng Thủy Tạ phải được cấp Bộ có liên quan xử lý, chấp thuận. UBND TP Đà Lạt không có thẩm quyền thay đổi địa danh này nên không thống nhất thay đổi tên nhà hàng Thủy Tạ thành nhà hàng HV theo đề nghị của ông Hà.

Bên cạnh đó, trong thông báo không đầu tư vào nhà hàng Thuỷ Tạ, ông Đoàn Hải Hà gửi đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cũng không nêu rõ có tiếp tục thực hiện việc nộp tiền trúng đấu giá còn lại theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hay không.

UBND TP Đà Lạt khẳng định việc không được đổi tên nhà hàng Thủy Tạ đã được nêu rõ trong phương án tổ chức đấu giá.

Từ những vấn đề trên, UBND TP Đà Lạt mời ông Đoàn Hải Hà đến làm rõ việc từ chối đầu tư vào nhà hàng Thuỷ Tạ. Nếu ông Đoàn Hải Hà không có mặt thì xem như không thực hiện việc nộp tiền trúng đấu giá còn lại, từ chối kết quả trúng đấu giá và khoản tiền đặt cọc của ông sẽ được xử lý theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản 2016 hiện hành và phương án tổ chức đấu giá đã phê duyệt.

Đồng thời, UBND TP Đà Lạt sẽ xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng phương án đấu giá tính đến ngày UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định huỷ kết quả đấu giá đã phê duyệt.

Khoản 3 của phương án tổ chức đấu giá cho thuê nhà hàng Thủy Tạ:

"Nhà, đất tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14 (nhà hàng Thủy Tạ) thuộc khu vực I của hồ Xuân Hương đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia tại Quyết định 1288-VH/QĐ ngày 16/11/1988.

Nội dung thiết kế đô thị (định hướng tổ chức không gian, các hướng nhìn và góc nhìn đẹp, giao thông, chiếu sáng, cây xanh, chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc,…) theo Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 25-11-2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt thiết kế đô thị khu vực cảnh quan quanh Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.

Do cơ sở nhà, đất này thuộc phần di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia là hồ Xuân Hương nên đề xuất cho thuê nguyên trạng, không được cơi nới, xây dựng mới, không được xen cấy thêm công trình (trừ trường hợp được điều chỉnh cục bộ thiết kế đô thị).

Chỉ được sửa chữa, cải tạo nâng cấp không gian bên trong và màu sắc công trình (đề nghị vẫn giữ màu sơn trắng, phục hồi cửa gỗ), không được thay đổi hình dáng kết cấu bên ngoài nhà. Trường hợp để đảm bảo an toàn do xuống cấp công trình; trước khi sửa chữa lớn, cải tạo có tác động vào kết cấu chịu lực phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê và giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng thẩm tra, cấp phép".

