Chi tiết bảng chấm điểm công dân số trên VNeID dự kiến

Công dân số được phân loại thành 3 hạng căn cứ điểm công dân số (dự kiến)

Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số được Bộ Công an đề xuất lấy ý kiến từ ngày 12-31/12 gồm nhiều nội dung để khuyến khich phát triển công dân số, quy định về điều kiện, quyền lợi, trách nhiệm của công dân số.

Tuy nhiên, điểm công dân số không áp dụng để xử phạt hay hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điểm công dân số được gắn với các quyền lợi và chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính, chính sách an sinh xã hội hoặc các hình thức khuyến khích khác theo quy định của dự thảo Nghị quyết.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất phân thành 3 loại công dân số tích cực (từ 350 điểm trở lên), công dân số cơ bản (từ 100 - 349 điểm) và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Phân loại mức độ công dân số. Ảnh chụp màn hình.

Đề xuất cách lấy điểm để trở thành công dân số tích cực

Để trở thành công dân số, điều đầu tiên người dân phải được cấp tài khoản định danh điện tử trên VNeID, có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Theo đề xuất, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được 100 điểm, và được xếp loại công dân số cơ bản.

Điểm cộng được tính dựa trên các tiêu chí: cập nhật dữ liệu, tần suất sử dụng dịch vụ số, và các đóng góp cho cộng đồng số. Công dân sử dụng càng nhiều dịch vụ online, tích cực đóng góp ý kiến các dự thảo, tham gia khảo sát, phản ánh kiến nghị trên môi trường số càng được cộng nhiều điểm. Điểm số được gắn với các quyền lợi, ưu đãi về thuế, phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội.

Dự kiến công dân được cộng điểm trên VNeID khi tham gia hoạt động sau đây:

Tại Mục 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số đề cập về bộ chỉ số tính điểm công dân số cụ thể như sau:

Nhóm Quản lý và xác thực dữ liệu cá nhân

Mục đích: Đảm bảo công dân hoàn thiện hồ sơ định danh số, duy trì tính chính xác và tin cậy của dữ liệu cá nhân trong hệ thống. Tạo nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ số an toàn, đồng bộ và chống gian lận.

Dự kiến điểm cộng công dân tại nhóm Quản lý và xác thực dữ liệu cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Nhóm Sử dụng dịch vụ số xác thực qua VNeID

Mục đích: Khuyến khích công dân sử dụng các dịch vụ số thiết yếu như TTHC, tài chính, y tế, giáo dục. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang trực tuyến, tiết kiệm chi phí xã hội, tăng hiệu quả phục vụ.

Dự kiến điểm cộng công dân tại nhóm sử dụng dịch vụ số xác thực qua VNeID. Ảnh chụp màn hình.

Nhóm Tham gia cộng đồng và đóng góp xã hội

Mục đích: Tạo điều kiện để công dân tham gia vào quy trình xây dựng chính sách, giám sát hoạt động của cơ quan công quyền và phản ánh kịp thời các sự cố trên môi trường số. Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và sự đồng hành của người dân trong quản trị nhà nước số.

Dự kiến điểm cộng công dân tại nhóm Tham gia cộng đồng và đóng góp xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Hỗ trợ nhóm yếu thế: Cộng thêm 50 điểm/năm cho công dân thuộc nhóm yếu thế (người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số) khi đạt tối thiểu 150 điểm từ các mục 2.1 đến 2.3.