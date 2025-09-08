Công an TP HCM bắt khẩn cấp Youtuber Phương Áo Vàng

Ngày 8-9, Công an TP HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (SN 1987, Youtuber Phương Áo Vàng), Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (SN 1987, youtuber), Lê Hồng Khanh (SN 1965) và Dương Trọng Quốc (bạn Phương) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng tại Công an TP HCM

Theo thông tin ban đầu, tối 4-9, tại quán Cà Kê Nướng (phường An Lạc, TP HCM), Dương Trọng Quốc cùng một số bạn bè đến quán để ăn uống, quay video.

Tại quán lúc này có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh và một số người khác. Sau đó, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Hứa Duy Phương và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát.

Nguyễn Đỗ Đăng Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương, gây thương tích. Tình hình tiếp tục căng thẳng khi Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm.

Vụ việc chỉ được chấm dứt khi lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn. Hứa Duy Phương được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Phường An Lạc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera, củng cố hồ sơ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh vai trò của các cá nhân khác liên quan, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia sinh hoạt, vui chơi tại các cơ sở dịch vụ, quán ăn, nhà hàng… cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối tránh hành vi nóng nảy, xô xát, gây rối nơi công cộng.

Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp. Người dân khi phát hiện mâu thuẫn, vụ việc phức tạp cần báo ngay cho lực lượng Công an để được can thiệp, xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.