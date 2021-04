Cháy xưởng in trên phố Định Công, loạt xe tiền tỷ hối hả bỏ chạy

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 11:40 AM (GMT+7)

Cháy xưởng in trên phố Định Công, loạt xe tiền tỷ bỏ chạy tại địa bàn quận Thanh Xuân.

Hiện trường cháy xưởng in tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Ngày 14/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, Công an quận phối hợp với cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng in trên phố Định Công.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng cùng ngày (14/4), một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại xưởng in quảng cáo ở địa chỉ 74 Định Công (phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội). Người dân tại đây cho biết, vào thời điểm trên có một tiếng nổ lớn từ trong nhà kho sau đó xuất hiện cháy dữ dội.

Theo một người chứng kiến, nhà xưởng xảy ra cháy được quây kín bằng tôn nên việc tiếp cận vào bên trong hiện trường rất khó khăn.

Còn theo một chiến sĩ cảnh sát PCCC cho biết, xưởng in nằm giữa bãi giữ xe ô tô, trong đó có nhiều xe mới chưa đăng ký, hiện chưa xác định có người bị mắc kẹt bên trong hay không.

Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chay-xuong-in-tren-pho-dinh-cong-loat-xe-tien-ty-hoi-ha-bo-chay-d502...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/chay-xuong-in-tren-pho-dinh-cong-loat-xe-tien-ty-hoi-ha-bo-chay-d502637.html