75 xe máy bị cháy tại Công an TP Thủ Đức do chập điện

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 21:26 PM (GMT+7)

75 xe máy đã bị thiêu rụi trong vụ việc cháy bãi giữ xe vi phạm của Đội CSGT Công an TP Thủ Đức.

Đến ngày 9-4, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc cháy bãi giữ xe vi phạm của Đội CSGT khiến 75 xe máy bị thiêu rụi.

Hiện trường 75 xe máy vi phạm bị cháy rụi

Theo đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường giữa Công an TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do chập điện.

Nguồn tin của PLO cho biết, các xe bị cháy chủ yếu là xe đã cũ nát, đã có quyết định tịch thu và đang trong quá trình thanh lý.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 30-3, một ngọn đã bùng cháy tại bãi giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT TP Thủ Đức. Lực lượng PCCC đến dập ngọn lửa nhưng rất nhiều xe máy đã bị thiêu rụi.

