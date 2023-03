Chạy xe làm xiếc trên đèo Hải Vân

Vào những ngày cuối tuần, tại đoạn cua cùi chỏ nguy hiểm nhất trên đèo Hải Vân (giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế) có nhiều nhóm thanh niên tụ tập. Đây trở thành nơi để thách đố nhau biểu diễn các kiểu lái xe mô tô vô cùng nguy hiểm. Các nhóm thanh niên đi xe máy tụ tập biểu diễn lái xe bằng hai chân, đan chéo hai tay trên chiếc xe độ chế, chạy bốc đầu ngay trên đỉnh đèo và một bên là vực thẳm.

Hai vợ chồng lái xe lên đèo biểu diễn

Các thanh niên này còn biểu diễn tốc độ rồi nghiêng người lượn qua cua gấp khúc với độ dốc lớn để cắt đầu xe tải lớn. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là trả giá bằng cả sinh mạng. Mặc dù liên tục bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nhưng tình trạng này lại tiếp tục tái diễn.

Hai vợ chồng làm xiếc trên xe máy ở đèo Hải Vân bị khởi tố. Ảnh: cắt từ clip.

Mới đây nhất, chiều tối 19-3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh cặp nam, nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe SH làm “xiếc” khi qua đoạn cua trên đèo Hải Vân. Cụ thể, nam thanh niên ngồi phía sau cô gái và chồm người tới phía trước cầm hai tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Cô gái, tay ôm vào hông nam thanh niên, xe chạy tốc độ cao và vượt đèo.

Điều đáng nói, trên đoạn cua nguy hiểm trên cặp đôi nam, nữ này không chỉ điều khiển xe chạy tới mà còn trình diễn chạy xe giật lùi ngay trên cùng đường cực kỳ nguy hiểm và có các xe tải không được phép qua hầm chạy qua. Thời điểm đôi nam nữ này biểu diễn, có nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đèo Hải Vân. Thấy cảnh biểu diễn rợn người này nên các tài xế hoang mang phải tấp xe vào bên đường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an xác định, địa bàn xảy ra sự việc thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, phương tiện vi phạm lại ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chỉ sau vài giờ xác minh, công an đã xác định phương tiện và cặp đôi trên tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế).

Tại cơ quan công an, cặp đôi “làm xiếc” trên đèo Hải Vân thừa nhận là NTA (35 tuổi trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) và NTKN (24 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) cả hai là vợ chồng.

Theo lời khai ban đầu, hai vợ chồng này cùng với một số người bạn đi tắm suối về và trên đường trở về thì ngẫu hứng nên đã làm xiếc trên đèo Hải Vân. Trong lúc, cặp đôi này làm xiếc thì có một người bạn đi trong nhóm quay lại clip và sau đó đưa lên mạng.

Ngày 24-3, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai vợ chồng này về tội gây rối trật tự công cộng.

Cung đèo Hải Vân vô cùng nguy hiểm trở thành nơi để thanh niên tụ tập làm xiếc trên xe máy. Ảnh: NGÔ QUANG.

Hay như trường hợp nam thanh niên NTK ( 21 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) chạy xe trên đèo vào ngày 14-8-2022 thì nằm cả người lên yên xe để điều khiển phóng như bay. Tưởng đâu trót lọt, nam thanh niên không ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đó chỉ là những thanh niên bị phát hiện và xử lý. Còn rất nhiều trường hợp khác khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì đổ đèo chạy trốn với các xe máy bị tháo phanh, chạy với tốc độ “bàn thờ”.

Khó xử lý vì khu vực giáp ranh

Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vào các dịp cuối tuần lượng du khách và người dân đổ lên đèo Hải Vân vui chơi, ngắm cảnh rất lớn. Khi lượng xe đổ lên đông sẽ xuất hiện một số trường hợp thanh thiếu niên có những phút ngẫu hứng biểu diễn ngay những khúc cua gấp khúc. Tình trạng tụ tập gây rối an ninh trật tự, an toàn giao thông, lạng lách, đánh võng sau thời gian được dẹp lại tái xuất.

“Các nhóm đối tượng thường bố trí người cảnh giới lực lượng chức năng dọc trên tuyến, khi thấy lực lượng chức năng thì lập tức thông báo cho số đối tượng đang tụ tập giải tán, đợi khi lực lượng rút quân lại tiếp tục gây mất TTATGT. Ngoài ra, địa điểm thường tụ tập của nhóm đối tượng này nằm gần khu vực giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế, nên khi lực lượng chức năng phía Đà Nẵng xuất hiện thì số đối tượng này sẽ điều khiển xe chạy sang địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế để trốn tránh”, Thiếu tá Tài cho hay.

Lực lượng CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xử lý các xe vi phạm. Ảnh: CA.

Để xử lý tình trạng này Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an quận Liên Chiểu, Công an phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức nắm chắc tình hình TTATGT trên đèo Hải Vân, thường xuyên rà soát, lập danh sách, theo dõi số đối tượng thanh thiếu niên có hành vi hoặc biểu hiện nghi vấn tụ tập gây rối, lạng lách, đánh võng…từ đó có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, lực lượng cũng tổ chức tuyên truyền, vận động 21 hộ kinh doanh dọc trên tuyến đường đèo Hải Vân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT. Không chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng ngay khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, tụ tập gây mất ANTT… trên đèo Hải Vân.

235 trường hợp quái xế tụ tập gây rối bị xử lý Lực lượng CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, từ 1-1-2023 đến 20-3-2023 đã xử lý 235 trường hợp vi phạm liên quan đến tính trạng tụ tập gây rối ANTT, TTATGT, lạng lách, đánh võng…và tạm giữ 89 xe máy, xe mô tô. Trong đó có 37 trường hợp người điều khiển xe có độ tuổi 14-18.

