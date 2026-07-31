180 người thoát chết trên chuyến bay đến London

Theo thông tin ban đầu, chuyến bay BA919 khởi hành từ sân bay Düsseldorf (Đức) đến sân bay Heathrow (Anh).

Trong quá trình hạ độ cao để chuẩn bị hạ cánh, chiếc Airbus 320 gặp lỗi ở hệ thống Air Data Reference (ADR), khiến máy bay chuyển từ chế độ điều khiển bay thông thường (Normal Law) sang chế độ điều khiển dự phòng (Alternate Law).

Sự cố này làm vô hiệu hóa một số tính năng bảo vệ tự động của máy bay. Ngay sau đó, hệ thống phát cảnh báo thất tốc (stall warning), buộc phi hành đoàn phải hủy lần tiếp cận đầu tiên và thực hiện bay chờ để đánh giá tình hình.

Máy bay của British Airways. Ảnh: Aviation A2Z.

Ở lần tiếp cận thứ hai, khi máy bay ở độ cao hơn 900 m, cảnh báo thất tốc tiếp tục xuất hiện. Phi công lập tức thực hiện các thao tác khẩn cấp nhằm khôi phục trạng thái bay ổn định.

Theo các báo cáo, trong quá trình xử lý, máy bay đã giảm độ cao khoảng trăm mét trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã nhanh chóng kiểm soát lại tình hình, ổn định máy bay và hạ cánh an toàn xuống Heathrow mà không phát sinh thêm sự cố.

Toàn bộ khoảng 180 hành khách cùng thành viên tổ bay đều không bị thương.

Sau vụ việc, AAIB đã mở cuộc điều tra chính thức và bước đầu phân loại đây là sự cố mất kiểm soát trong chuyến bay.

Thông tin sơ bộ phân loại đây là một trường hợp mất kiểm soát trong chuyến bay, nhưng cơ quan điều tra hiện chưa công bố kết luận cuối cùng.

Theo các nguồn tin, AAIB đang tập trung làm rõ mối liên hệ giữa sự cố của hệ thống ADR và cách phi hành đoàn phản ứng trong quá trình tiếp cận sân bay.

Các điều tra viên sẽ phân tích dữ liệu từ hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái để xác định nguyên nhân chính xác cũng như đánh giá quá trình xử lý của phi hành đoàn.

British Airways đang phối hợp chặt chẽ với AAIB trong quá trình điều tra. Ảnh: Aviation A2Z.

British Airways cho biết, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và hãng đang phối hợp chặt chẽ với AAIB trong quá trình điều tra. Hãng chưa đưa ra bình luận chi tiết về nguyên nhân sự cố do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Các chuyên gia hàng không nhận định sự cố thu hút sự chú ý của ngành bởi nó xảy ra trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh - thời điểm được xem là một trong những giai đoạn phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất của mỗi chuyến bay.

Báo cáo điều tra cuối cùng của AAIB dự kiến sẽ làm rõ nguyên nhân kỹ thuật, diễn biến xử lý của phi hành đoàn cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự trong tương lai.