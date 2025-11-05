CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam - Công ty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này để điều tra bổ sung một số nội dung.

Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy. Ảnh CAND

Lừa đảo, rửa tiền

Cáo buộc lần này cho rằng, tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc. Thực tế, bà Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn vào công ty. Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của công ty, bà Thúy sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nhằm tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, bà Thúy mời những người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam với nội dung: Công ty có các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày, tương đương với mức 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Hàng tháng, hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, Tết, bà Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Để tạo hình ảnh công ty có quy mô lớn, bà Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược và các phòng ban giúp việc như phòng kế toán, phòng pháp chế, nhân sự... và thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội.

Việc này nhằm lợi dụng các cá nhân nói trên, để họ xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị nhà đầu tư của công ty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn. Họ có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân giới thiệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam.

Trên thực tế, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Công ty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ, dẫn đến phải đóng cửa.

Điều đáng nói, các thành viên Ban chiến lược dù không phải là thành viên sáng lập, không góp vốn điều lệ, không nắm rõ các dự án, lợi nhuận nhưng vẫn tham gia và đồng ý thực hiện theo chỉ đạo của bà Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp nhận thông tin từ bà Thúy trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Nam.

Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale), phụ trách các văn phòng đại diện của công ty tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Họ truyền đạt thông tin quảng cáo và chính sách hoa hồng của Công ty Nhật Nam cho nhân viên sale, để những nhân viên này giới thiệu với khách hàng, tạo lòng tin và thúc đẩy việc ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

Cáo trạng xác định, bà Vũ Thị Thúy đã ký các hợp đồng "khống" với giá trị nhiều tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng "khống" với nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật.

Các thành viên Ban chiến lược này biết rõ các hợp đồng "khống”, các khoản phân chia lợi nhuận “khống”, nhưng đã sử dụng để quảng bá, tạo niềm tin cho các bị hại nộp thêm tiền vào công ty.

Gần 5.000 tỷ đồng sử dụng mục đích cá nhân

Theo cáo buộc, từ năm 2020-2023, bà Thúy và đồng phạm đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng.

Trong đó, bà Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bà Vũ Thị Thúy còn chỉ đạo nhân viên rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của Công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp, tiền do phạm tội mà có.

Bị can dùng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi này của Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị xác định đã phạm vào tội Rửa tiền.

Về dân sự, cơ quan tố tụng xác định, bà Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm phải bồi thường số tiền chiếm đoạt của các bị hại.