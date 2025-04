Cựu vụ phó Bộ Công Thương sắp ra tòa trong vụ nhận tiền để mua biệt thự

Vụ án dự kiến được TAND Hà Nội xét xử ngày 6/5.

Ông Nguyễn Lộc An, 60 tuổi, cựu vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Ông Trần Trác Việt Đức, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và bà Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ông Nguyễn Lộc An tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oil ở TP HCM. Ảnh: Trần Quỳnh

Đây là lần thứ hai ông An bị xét xử với cùng tội Nhận hối lộ, sau bản án TAND TP HCM tuyên 4 năm tù khi nhận 400 triệu đồng cùng đồng hồ Patek Philippe trong vụ án Xuyên Việt Oil, tháng 11/2024.

Theo cáo buộc tại vụ án thứ hai, ông An đồng ý giúp đỡ bà Trần Thị Loan Phương, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ, được cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra điều kiện thực tế, ông An được giao làm trưởng đoàn. Biết được việc này, bà Phương đã đưa cho ông An 200 triệu đồng nhờ giúp đỡ. Vì thế, doanh nghiệp được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà ông An tại quận Ba Đình, Hà Nội, nhờ giúp cho Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Vụ phó Thị trường trong nước đồng ý.

Một tháng sau, ông An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỷ đồng mua nhà, nói chuyển vào tài khoản vợ mình. Công ty Bách Khoa Việt của bà Phương sau đó đã chuyển đủ tiền.

Đầu năm 2016, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, làm hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Do công ty chưa đủ điều kiện, ông An đã hướng dẫn hợp thức các điều kiện và được cấp giấy phép vào năm 2016.

Với bà Phương, VKS cho rằng có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ nhưng đã "nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác". Việc này giúp cơ quan điều tra đấu tranh để vợ của bị can An tự nguyện cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng. Bởi thế, bà Phương được miễn trách nhiệm hình sự nhưng cần tịch thu toàn bộ 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ sung công quỹ Nhà nước.

Công ty Bách Khoa Việt có vi phạm trong việc trích lập, chỉ sử dụng, hạch toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra cáo buộc, doanh nghiệp này phải nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỷ và còn "nợ" hơn 105 tỷ đồng. Do vậy, bị can Việt và Nga bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Với sai phạm xảy ra tại Công ty Long Hưng, năm 2014, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Quỳnh đã liên hệ, nhờ ông An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Ông An đồng ý giúp đỡ, dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Khi phụ trách đoàn, ông An chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng mà vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế "đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu".

Sau khi "trót lọt", Quỳnh đến gặp ông An tại Hà Nội để cảm ơn. Ông An gợi ý đang có nhu cầu mua nhà, đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng. Quỳnh sau đó chuyển vào tài khoản vợ ông An 10 tỷ đồng nhưng đã đòi lại 5 tỷ đồng và được ông An trả lại.

Theo cáo trạng, cùng với số tiền nhận từ bà Phương và Quỳnh, ông An bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng.

Toàn bộ 19 tỷ đồng nhận từ bà Phương và ông Quỳnh đều được ông An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ Nguyễn Kim Ngọc. Tiền được dùng để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6 ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Xác định bà Ngọc không biết 19 tỷ đồng này do chồng nhận hối lộ, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.