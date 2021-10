Câu chuyện ít người biết về cuộc chạy đua sản xuất vắc xin AstraZeneca

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 17:17 PM (GMT+7)

Vắc xin Oxford AstraZeneca ra đời là một dấu mốc lớn trong lịch sử điều chế vắc xin. Và đằng sau đó là câu chuyện về cuộc chạy đua sản xuất vắc xin chống lại một loại virus nguy hiểm bậc nhất Thế giới.

Cuốn sách kể về hành trình phát triển vắc xin chống COVID-19

Ngày 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi công bố xuất bản cuốn sách AstraZeneca: Câu chuyện về việc phát triển vắc xin chống COVID-19 của các nhà khoa học Oxford.

Cuốn sách này là một trong những ấn phẩm quan trọng của dự án MedInsights được xuất bản bởi sự hợp tác giữa Alpha Books, Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H và Ứng dụng sách nói Voiz FM. Sự hợp tác xuất bản và khai thác nhằm đưa bộ sách về vắc xin đến gần hơn với độc giả trên cả nước.

Ông Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H (trái) và ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sách Alpha (phải) kí kết hợp tác công bố xuất bản cuốn sách về vắc xin AstraZeneca

Phát biểu tại buổi kí kết hợp tác vào sáng nay (13/10), ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sách Alpha, người sáng lập Dự án xuất bản Tri thức Y học Medinsights - cho biết: Tháng 8/2021, Công ty đã quyết định mua bản quyền và xuất bản cuốn sách Vaxxers: The Inside Story of the Oxford AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus của hai nhà khoa học Sarah Gilbert, Catherine Green. Cuốn sách kể về hành trình điều chế vắc xin Oxford AstraZeneca chỉ trong 12 tháng – so với khoảng thời gian thông thường là vài năm cho đến vài chục năm trước đây. Đây là một dấu mốc lớn trong lịch sử điều chế vắc xin, có tác động lớn đến nền y học nói riêng và sự sống còn của nhân loại nói chung, là câu chuyện về một cuộc chạy đua chống lại một loại virus chết người và tàn khốc.

Theo ông Bình, trong cuốn sách này, các tác giả đã chỉ ra rằng họ không phải là “những hãng dược lớn” mà là hai người bình thường cố gắng đạt được một kỳ tích phi thường trong khi phải đối phó với những căng thẳng hằng ngày trong cuộc sống. Với cuốn sách này, tác giả sẽ đưa độc giả vào phòng thí nghiệm để tìm hiểu xem khoa học sẽ cứu chúng ta như thế nào khỏi đại dịch này và cách chúng ta có thể chuẩn bị cho đại dịch không thể tránh khỏi tiếp theo. Dự kiến, cuốn sách này sẽ được MedInsights phát hành toàn quốc vào tháng 11/2021.

Ông Bình cho biết thêm, trong cuộc chiến chống COVID-19, vắc xin là vũ khí hiệu quả nhất của loài người. Toàn thế giới đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để tăng độ phủ vắc xin và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, trong đó có Việt Nam. Trong chiến dịch tiêm chủng này, vắc xin phòng COVID-19 do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca (Vương quốc Anh) sản xuất đã đóng vai trò lớn. Với giá thành rẻ và bảo quản dễ, vắc xin này đã góp phần lớn vào việc tăng độ phủ vắc xin ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên Thế giới.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sách Alpha chia sẻ, đơn vị muốn thông qua cuốn sách vắc xin để lan toả các kiến thức về sức khoẻ thông qua câu chuyện đầy cảm hứng của giáo sư Gilbert - người đã có những đóng góp vào loại vắc xin với chi phí thấp, đóng góp cho nền y học Việt Nam, mang lại những bài học và truyền cảm hứng, khích lệ các nhà khoa học, y học, dược học ở Việt Nam.

Buổi lễ ký kết chiến lược giữa Alpha Books và Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H nhằm đưa bộ sách về vắc xin AstraZeneca đến gần hơn với độc giả cả nước.

Ông Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H cho biết: Chúng tôi muốn đưa thông tin về sức khoẻ đến với hàng triệu độc giả Việt Nam. Hợp tác xuất bản và khai thác nhằm đưa bộ sách về vắc xin đến gần hơn với độc giả trên cả nước. Sự hợp tác này sẽ phát huy khả năng, thế mạnh của hai bên về truyền thông, sản xuất, sự kiện, phát hành, cùng nhau mang đến cho cộng đồng những sản phẩm tốt nhất.

“Chỉ có vắc xin mới ngăn lại được dịch bệnh, nên tôi muốn dùng công nghệ để lan toả thông tin chính thống đến cho bạn đọc một cách nhanh nhất”, ông Tâm nói.

Cũng theo Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H, độc giả có thể đọc miễn phí cuốn sách này dưới dạng Ebook trên App 24hmoney.

Vắc xin đầu tiên được Việt Nam phê duyệt

Tham gia tại buổi công bố xuất bản cuốn sách AstraZeneca kể về hành trình phát triển vắc xin chống COVID-19, PGS.TS. Lê Văn Truyền – Chuyên gia cao cấp dược học cho biết: Đại dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng Giêng năm 2020. Hơn 1 năm qua, số người mắc COVID-19 trên thế giới lên đến hàng trăm triệu người, số người tử vong cũng hàng triệu người. Do đó, buộc con người phải tìm ra kháng sinh để chống lại virus.

“Chỉ trong vòng 6 đến 9 tháng, chúng ta đã phát minh ra được vắc xin, tôi cho rằng đây là thành công rất vĩ đại. Nếu không có vắc xin thì 2 năm nay số người tử vong sẽ rất cao”, PGS.TS Truyền nói.

PGS.TS. Lê Văn Truyền – Chuyên gia cao cấp dược học.

Theo chuyên gia cao cấp dược học, vắc xin AstraZeneca là vắc xin đầu tiên được cơ quan quản lý dược của Anh Quốc, của Châu Âu, Tổ chức Y tế Thế gới phê duyệt. Còn tại Việt Nam, vắc xin AstraZeneca được phê duyệt vào tháng 3/2021, đây cũng là vắc xin đầu tiên mà Việt Nam phê duyệt. Vắc xin AstraZeneca là bước rất quan trọng để chúng ta chống lại với đại dịch.

Nói về cuốn sách vắc xin AstraZeneca, PGS.TS Lê Văn Truyền cho hay: “Theo tôi, cuốn sách này khi đưa về Việt Nam có 2 ý nghĩa: thứ nhất, làm chúng ta hiểu được sự đóng góp, sự dấn thân của các nhà khoa học để có thể góp sức cho nhân loại chống virus, là bài học để chúng ta đối phó với bệnh trong tương lai; thứ 2, các nhà khoa học Việt Nam đang tập trung tìm ra vắc xin mới. 5 vắc xin trong nước đang được nghiên cứu và phát triển. Cuốn sách này có thể đưa cho các nhà nghiên cứu và sản xuất vắc xin, các nhà công nghệ sinh học một bài học để nghiên cứu, phát triển vắc xin nội địa”.

Còn theo PGS.TS.Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường, cuốn sách về vắc xin AstraZeneca đem lại sự tổng hợp về vắc xin, khi đưa được cuốn sách này đến với độc giả sẽ đem lại nguồn cảm hứng cho những người chống dịch.

Theo PGS.TS. Hải, cuốn sách vắc xin AstraZeneca tôn vinh giá trị của con người. Qua hành trình phát minh vắc xin, các nhà khoa học đã đẩy giá trị của vắc xin lên, chỉ có vắc xin là lối thoát giúp con người chống lại dịch bệnh.

Cuốn sách vắc xin AstraZeneca cung cấp cho người đọc một góc nhìn đầy đủ và chính thống nhất về tác dụng của vắc xin, có ý kiến của nhiều chuyên gia uy tín, không như một bài báo đơn lẻ hay một câu chuyện trên mạng xã hội có thể gây hoang mang, nghi ngờ cho người đọc về tác dụng của vắc xin.

