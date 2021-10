Để sống chung với COVID-19, cần có 3 loại "vắc xin" đặc biệt

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 14:03 PM (GMT+7)

Tính đến hết ngày 6/10, thành phố đã tiêm được gần 12 triệu mũi tiêm. Hiện nay đã có 97,3% người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi, 68,7% người tiêm đủ 2 mũi.

Trưa 7/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhập đến sáng cùng ngày (7/10), có 403.997 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố.

Thành phố hiện có 22.257 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 10.584 người tại các cơ sở cách ly tập trung. Số ca nhập viện tầng 2, 3 trong ngày là 1.205. Hiện nay tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3 là 20.905 người. Trong ngày thành phố có 2.740 người được xuất viện, số ca tử vong là 92 người.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tính đến hết ngày 6/10, thành phố đã tiêm được gần 12 triệu mũi tiêm. Hiện nay đã có 97,3% người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi, 68,7% người tiêm đủ 2 mũi.

Theo HCDC, để sống chung với COVID-19 cần có 3 loại "vắc xin" đặc biệt.

Tính đến hết ngày 6/10, thành phố đã tiêm được gần 12 triệu mũi tiêm. Ảnh: Hồng Lam

Đầu tiên là vắc xin phòng COVID-19: Vắc xin phòng COVID-19 có tác dụng giúp cơ thể kích hoạt hệ miễn dịch để nhận diện và tiêu diệt ngay khi vi rút SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vắc xin mặc dù không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh nhưng quan trọng là nó giúp chúng ta bệnh nhẹ hơn và giảm nguy cơ chuyển nặng. Điều nay rất quan trọng khi chúng ta nới lỏng giãn cách xã hội.

Nhiều nơi trên thế giới đã cho thấy, khi nới lỏng giãn cách xã hội số ca nhiễm sẽ gia tăng do sự giao lưu giữa con người và con người tăng lên. Tuy nhiên nhờ vắc xin mà số ca chuyển nặng cần sự hỗ trợ của Ngành y tế vẫn nằm trong khả năng đáp ứng. Nó không gây ra sự quá tải hệ thống y tế như chúng ta đã từng trải qua. Do đó để nới lỏng giãn cách phục hồi kinh tế và hoạt động xã hội thì việc tiêm phủ vắc xin cho người dân trên 18 tuổi là cực kỳ quan trọng.

Sau tiêm mũi 1 phải ít nhất sau 14 ngày mới bước đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 chỉ đạt ở mức bảo vệ rất thấp. Sau tiêm mũi thứ 2 từ 1 tháng trở lên thì vắc xin mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng 60% - 90% tùy theo loại vắc xin.

Sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, bạn vẫn có thể mắc bệnh và vô tình trở nguồn phát tán, lây truyền vi rút cho người khác. Do đó dù đã được tiêm chủng, bạn vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo thông điệp 5K. Nếu có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 thì vẫn cần đi khám bệnh và làm có thể tự làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Vắc xin thứ 2 là hệ miễn dịch của chính bạn: Hệ miễn dịch chính là vắc xin quan trọng thứ 2. Đây là loại vắc xin bền vững lâu dài, thể hiện khả năng "nội công thâm hậu" của chính bạn, không phải vay mượn từ ngoài, sẵn sàng mọi lúc để chiến đấu với SARS-CoV-2 ngay khi chúng xâm nhập vào cơ thể bạn.

Chúng ta có thể thực hành các biện pháp để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng luôn đóng vai trò quan trọng để nâng cao hệ miễn dịch. Ăn uống lành mạnh, hạn chế bia rượu. Ăn nhiềutrái cây và rau quả đủ loại màu sắc. Không để cơ thể mất nước, luôn nhớ uống đủ nước. Tiêu thụ nhiều kẽm giúp tăng miễn dịch. Tranh thủ nhận vitamin D thông qua tiếp xúc da và ánh nắng tự nhiên. Chỉ cần hai bàn tay và khuôn mặt tiếp xúc 10-15 phút hàng ngày với ánh nắng mặt trời có thể cung cấp cho bạn với 3.000 đến 5.000 IU vitamin D.

Bên cạnh đó, ngủ ngon đủ giấc vẫn luôn quan trọng hàng đầu trong duy trì miễn dịch khỏe mạnh. Hầu hết người lớn nên ngủ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Duy trì hoạt động thể chất hàng ngày bằng các bài tập thể dục trong nhà hoặc ngoài trời 30 phút mỗi ngày. Khi tập thể dục cũng nên nhớ tuân thủ phòng chống dịch. Bạn cũng cần chủ động kiểm soát căng thẳng và cảm xúc, kết hợp các bài tập làm giảm căng thẳng như Yoga, thiền… Nếu bạn gặp các vấn đề về tâm lý, cảm xúc hãy kiếm ngay sự trợ giúp từ các chuyên gia.

Vắc xin thứ ba chính là thói quen mới: Vắc xin thứ ba là thói quen mới. Để đảm bảo an toàn trong tình hình mới chúng ta cần xây dựng thói quen mới. Thói quen rửa tay thường xuyên cần tiếp tục được duy trì. Hạn chế sờ chạm bàn tay vào các bề mặt công cộng. Nếu có sờ chạm hãy rửa bàn tay ngay khi có thể. Hạn chế đưa tay chưa rửa lên mắt, mũi miệng. Đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách an toàn khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với người khác, khi đến nơi đông người. Hạn chế tụ tập đông người không cần thiết. Khi tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động kinh doanh sản xuất hãy nhớ và thực hiện theo 5K, theo bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực.

Thói quen mới cùng với vắc xin phòng COVID-19 và hệ miễn dịch khỏe mạnh của bạn sẽ tạo thành "kiềng 3 chân", giúp cho mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng để tự bảo vệ chính mình và gia đình. Những vắc xin trên là chìa khóa quan trọng trong việc thích ứng với tình hình mới hiện nay. Có như vậy lộ trình phục hồi kinh tế, xã hội mới lâu dài và bền vững.

HCDC khuyến nghị người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K, hình thành thói quen mới để bảo vệ cho bản thân và gia đình. Sau đại dịch sẽ có nguy cơ của các dịch bệnh nguy hiểm khác nếu trẻ nhỏ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Hãy đưa trẻ đi tiêm ngay khi có lịch tiêm.

