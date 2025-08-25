Cập nhật bão số 5 (Kajiki): Bão áp sát đất liền, 30.000 dân sơ tán khẩn cấp
Các chuyên gia dự báo bão số 5 (hay còn gọi là bão Kajiki) được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt, di chuyển nhanh, tăng cấp nhanh. Hiện, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh khoảng 100km và cách Quảng Trị khoảng 130km.
Bão số 5 đang tiến đến gần đất liền. Vào 10 hôm nay, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt khi di chuyển và tăng cấp nhanh.
Ông Lâm dự báo, khoảng trưa và chiều 25/8, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, trong đó vị trí tâm là Nghệ An - Hà Tĩnh. “Hoàn lưu của bão hiện nay khá rộng nên mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh, thành, gây mưa lớn tại nhiều khu vực”, ông Lâm thông tin.
Trưa 25/8, tại nhiều xã ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Điện lực Nghi Xuân cho biết, bão số 5 gây mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến hệ thống điện lưới gặp sự cố. “Tại nhiều xã bị mất điện, chúng tôi đang huy động lực lượng triển khai sửa chữa, để sớm cấp điện trở lại cho người dân”, vị này nói.
11h45, mưa lớn khiến đường phố tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, lực lượng cảnh sát đã cấm di chuyển tại một số tuyến.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 và thời gian bão đi qua để tổ chức phân luồng, tạm thời cấm đường (trừ phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống bão).
Đối với các tuyến bị sạt lở, ngập úng, đặc biệt tại miền núi, UBND xã, phường phải tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại.
Trong thời gian bão đổ bộ (từ 11h đến khoảng 22h ngày 25/8/2025), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ hạn chế ra đường để bảo đảm an toàn. Thời gian cấm đường tạm thời bắt đầu từ 11h ngày 25/8/2025, khi bão đi qua hoặc có thông báo mới sẽ được điều chỉnh.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp Sở Xây dựng và UBND các xã, phường triển khai phương án cấm đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; đồng thời linh hoạt, cơ động tùy tình hình thực tế.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, kiểm tra tình hình phòng chống bão số 5 tại xã Diễn Châu (Nghệ An).
Tại đây, Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên và tặng quà bà con đang tránh trú bão tại Trường Tiểu học xã Diễn Bích.
Sau khi kiểm tra thực địa tại khu neo đậu tàu thuyền và cầu Diễn Kim, Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó với bão. Đồng thời, ông đề nghị các cấp cơ sở cần tiếp tục rà soát lại tất cả phương án, kịch bản trước khi bão đổ bộ.
Ghi nhận lúc 11h, vùng biển Diễn Châu có mưa rất to và gió giật mạnh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác thị sát công tác chống bão số 5 tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người). Các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
10h30, lực lượng chức năng xã Đan Hải (Hà Tĩnh) tiếp tục dùng xe chuyên dụng vận chuyển bà con đi tránh bão. Ảnh: Thiện Lương
8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển. Tuy nhiên, hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu; 4 công trình đang thi công dở dang.
Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế). Trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, Hải - Hà - Thư, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển...
10h, tại khu vực neo đậu tàu thuyền trên lạch Cửa Lò, xã Trung Lộc (Nghệ An), mặc dù mưa lớn, gió mạnh nhưng hàng chục chiến sĩ công an, biên phòng cùng chính quyền địa phương đang hướng dẫn, giúp đỡ người dân gia cố, chằng néo tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Lực lượng quân đội, công an giúp dân neo đậu tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Tùng Nghị
Tại xã Diễn Châu, sáng nay đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đưc Trung và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Bá Lực thị sát công tác chống bão tại các vị trí xung yếu. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm phương án chống bão theo 5 tại chỗ; đảm bảo nơi ăn ở cho người dân sơ tán; kiểm tra lại tất cả các vị trí xung yếu, có nguy cơ cao ở ven biển, ven sông, thấp trũng.
Ông Nguyễn Đức Trung và ông Nguyễn Bá Lực thị sát tại xã Diễn Châu sáng 25/8. Ảnh: Thanh Hải
Tại xã An Châu, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5. An Châu hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 100 ha, trong đó 86 hộ nuôi nằm ngoài đê, thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi bão đổ bộ. Tại hiện trường, ông Vinh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiên quyết vận động, đưa người dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần cho các điểm tập trung di dời.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 9h sáng nay (25/8), vị trí tâm bão ở cách Nghệ An khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 120km về phía Đông và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.
Dự báo, từ nay đến chiều, khi di chuyển vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh, cường độ bão có thể giảm xuống cuối cấp 13, đầu cấp 14.
Về sức gió trên đất liền: Khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16 (bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km); Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị và vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; Sâu trong đất liền khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (cách bờ biển khoảng 50-70km), gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Sâu hơn nữa về phía Tây, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.
Trung tâm cũng dự báo, gió mạnh trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ bắt đầu xuất hiện từ sáng 25/8. Thời gian gió mạnh nhất là từ 12h đến khoảng 18h cùng ngày.
Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (có thể trên 200mm chỉ trong 3 giờ).
9h sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 5, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, khu vực ven biển gió đang mạnh dần lên.
Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7h sáng nay (25/8) cho đến khi bão tan (trừ trường hợp bắt buộc phải sơ tán hoặc có công việc cần thiết khác); không đi qua ngầm tràn khi đang có nước chảy qua; gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, đảm bảo an toàn trước khi bão đến; dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với bão.
Khu vực ven biển ở Thanh Hóa gió mạnh dần lên theo từng giờ. Ảnh: Lê Dương
Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các xã, phường ven biển tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã di dời 44 hộ với 152 nhân khẩu tại các phường Tĩnh Gia, Hải Lĩnh và Tân Dân đến nơi tránh trú bão an toàn.
Tại phường Sầm Sơn, các lực lượng chức năng đã sơ tán 91 hộ với 260 nhân khẩu cùng tài sản của người dân đến các điểm trường học, nhà văn hóa và những công trình kiên cố.
Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn, cho biết địa phương đã triển khai kế hoạch sơ tán hơn 500 nhân khẩu ở khu vực ven biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trẻ em, người già, người ốm… được lực lượng chức năng hỗ trợ đi tránh bão.
Người dân được lực lượng chức năng khiêng bằng cáng để đi tránh bão số 5. Ảnh: Lê Dương
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân từ 4h đến 16h, tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8.
Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành văn bản khẩn gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 5. Các cảng hàng không được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 cảng: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Vietnam Airlines cũng thông báo do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt chuyến bay đến/đi từ các sân bay Đồng Hới, Thọ Xuân, Huế trong các ngày 24/8 và 25/8 phải hủy.
Còn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng phát đi văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty triển khai ngay các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5, bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình và duy trì liên tục dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. VATM cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức chế độ trực ban 24/24 giờ; rà soát, bổ sung kịch bản ứng phó tình huống bão mạnh tại các cơ sở trọng yếu, quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” để luôn chủ động, sẵn sàng ở mức cao nhất.
8h30, mưa lớn kèm gió giật mạnh dữ dội xảy ra ở khu vực phường Cửa Lò.
Tại đảo Lan Châu, ghi nhận của PV cho thấy, sóng biển tại đây dâng cao khoảng 2m.
Tuyến đường Nguyễn Xí, phường Cửa Lò, một số tấm biển quảng cáo lớn bị thổi bay xuống đất. Cũng dọc tuyến đường này qua xã Nghi Lộc, người dân dùng xe tải lớn để chặn gió trước cửa nhà. Gió lớn khiến nhiều người đi xe máy di chuyển trên đường gặp khó khăn.
Sóng biển ở đảo Lan Châu dâng cao khoảng 2m. Ảnh: Tùng Nghị
Người dân di chuyển khó khăn trên tuyến đường dọc bãi biển ở Cửa Lò. Ảnh: Trọng Tùng
Ô tô di chuyển trong cơn mưa như trút ở Cửa Lò. Ảnh: Trọng Tùng
Khoảng 9h sáng nay, một số khu vực ven biển ở Nghệ An mưa tầm tã. Ảnh: Tùng Nghị
Cảng cá xóm Nam Chiến Thắng xã Diễn Châu: Tàu thuyền đã cập bến, chằng néo cẩn thận. Anh Nguyễn Tuấn Dũng ở xóm Hải Nam xã Diễn Châu chằng néo lại tàu thuyền để đảm bảo an toàn.
Chính quyền xã Diễn Châu huy động lực lượng sơ tán người dân tránh trú bão. Những hộ không đi sẽ phải cưỡng chế trước 8h. Đến 10h, xã Diễn Châu sẽ ban bố lệnh cấm người dân ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.
Di tản bà Trần Thị Tân, thôn Quyết Thắng, xã Diễn Châu - vợ liệt sĩ đến vị trí an toàn tránh trú bão. Ảnh: Thanh Hải
Từ 6h30 sáng, tại khu vực biển Cửa Lò (Nghệ An) bắt đầu có mưa nặng hạt, gió đang dần mạnh lên. Tại khu vực bờ kè biển sóng cuộn đục ngầu và đang dần dâng cao. Trên nhiều tuyến đường của phường Cửa Lò ít người qua lại, các cửa hàng bán đồ ăn sáng tạm dừng kinh doanh để phòng tránh bão số 5.
Khu vực Cửa Lò mưa nặng hạt. Ảnh: Trọng Tùng
Tại khu vực biển Quỳnh (xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) chưa có gió, nước biển đang rút, sóng to. Các cửa hàng, dịch vụ đã đóng kín cửa. Anh Nguyễn Thế Vũ, người dân ở đây cho biết, khoảng chục năm nay mới xuất hiện cơn bão lớn như vậy. Theo kinh nghiệm của người dân, trước lúc bão vào, nước biển rút sâu thì bão sẽ rất mạnh.
Nhiều tàu thuyền không kịp vào khu neo đậu, phải neo ngoài khu vực cầu Cửa Nhượng. Ảnh: K.N
Biển quảng cáo bị gió giật đổ ven biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Ảnh: K.N
7h15, tại khu du lịch Thiên Cầm, mưa bắt đầu lớn, gió thổi mạnh. Các tuyến đường chính trong khu du lịch đã được rào chắn không cho các phương tiện di chuyển.
Gió mạnh khiến nhiều bảng biển, biển hiệu các khu dịch vụ biển Thiên Cầm bị đổ. Ảnh: KN
Một số người dân thôn Hải Nam, xã Thiên Cầm liều mình ra khu vực cảng Cửa Nhượng để canh thuyền vì chưa an tâm, sợ sóng giật bung neo. Ảnh: K.N
Để đảm bảo an toàn trước bão số 5, toàn bộ người dân và phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ 6h ngày 25/8.
Sáng 25/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h sáng nay, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).
Việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, theo ghi nhận 7h15' bên đầu cầu phía tỉnh Nghệ An vẫn nhiều phương tiện xe máy, ô tô lưu thông qua lại cầu.
Một cán bộ túc trực tại chốt cấm cho hay: “Do thời điểm hiện tại, thời tiết chưa nguy hiểm, một số phương tiện chưa biết thông tin cấm cầu nên đã lưu thông lên cầu Cửa Hội thì chúng tôi vẫn linh động cho họ qua cầu”.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 6h sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h. Khoảng trưa và chiều nay bão số 5 sẽ đi vào vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị vẫn với sức gió cấp 14, giật cấp 17. Sau đó, bão di chuyển vào đất liền với cường độ mạnh nhất ở khu vực Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh là cấp 12-14, giật 15-16.
