Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM

Ngày 29-9, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) phối hợp Công an phường Hiệp Bình xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường.

Người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy hai người chở nhau trên xe máy, ở phía sau là người phụ nữ liên tục rải bột lạ xuống đường. Khi hết bịch này, người phụ nữ tiếp tục xé bịch khác rải xuống đường. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 30 lần. Lo lắng, người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Chủ tài khoản còn cho biết có chạy lên hỏi người phụ nữ thì bị người này hất nguyên hũ mắm tôm vào xe.

Sau khi video đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tranh luận, hoang mang bởi không biết bột gì. Một số người còn cho rằng đây là tro cốt hoặc mang yếu tố tâm linh nào đó.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (TP HCM).