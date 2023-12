Cảnh báo không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, mưa rất to tại TT-Huế

Sáng 16/12, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi, hoa màu, đặc biệt là hai huyện vùng cao, miền núi A Lưới, Nam Đông.

Người dân vùng cao A Lưới - nơi được dự báo nhiệt độ xuống thấp từ 12-14 độ C, chủ động bảo vệ đàn gia súc trong đợt mưa rét này. (Ảnh: CTV)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, khoảng từ đêm 16 đến ngày 17/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến TT-Huế.

Vùng biển ngoài khơi của tỉnh này có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9- 10. Trên đất liền tỉnh có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to. Do không khí lạnh tăng cường và bổ sung liên tục, nên mưa sẽ kéo dài đến cuối tháng 12/2023.

Từ ngày 17/12, nền nhiệt độ tại TT-Huế giảm mạnh, đêm và sáng trời chuyển rét. Vùng núi A Lưới đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi A Lưới từ 12-14 độ C, các nơi khác từ 15- 17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất xảy ra từ đêm 20/12 trở đi.

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng, ban, ngành thông báo cho chủ phương tiện tàu thuyền biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh.

Rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa lớn, rét đậm rét hại đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi, hoa màu, đặc biệt là vùng cao, miền núi A Lưới, Nam Đông. Chỉ đạo các lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ đầu tư các công trình xây dựng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vật tư thi công. Đặt biển báo, hướng dẫn đoạn công trường thi công dang dở và khơi thông dòng chảy tránh ngập úng cục bộ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]