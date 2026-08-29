Cận cảnh tháo dỡ nhà máy Giầy Thượng Đình trên khu đất vàng Hà Nội

Khu nhà máy Giầy Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội đang được tháo dỡ với tốc độ nhanh. Nhiều dãy nhà xưởng đã được dỡ mái, máy móc và vật dụng bên trong cũng được di chuyển, để lại những khung thép, tường cũ và nền nhà.

Theo kế hoạch, toàn bộ hoạt động sản xuất tại cơ sở 277 Nguyễn Trãi sẽ được di chuyển về cơ sở sản xuất giày da xuất khẩu của Công ty tại Khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Thời gian thực hiện việc di chuyển từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu nhà máy, quá trình tháo dỡ đang diễn ra trên nhiều khu vực. Từ trên cao, phần mái của phần lớn các dãy nhà xưởng đã được tháo xuống.

Một số khu vực chỉ còn hệ thống khung thép, những bức tường cũ và nền nhà.

Bên trong các dãy nhà, máy móc, thiết bị và đồ đạc đã được di chuyển. Nhiều khung nhà, sắt thép, vật liệu cùng phế liệu được tập kết dọc các lối đi trong khuôn viên.

Nền gạch đã xuống cấp, tường bong tróc, hệ thống kết cấu tại nhiều vị trí không còn nguyên trạng.

Trước đó, Công ty CP Giầy Thượng Đình đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 Nguyễn Trãi.

Theo phương án được doanh nghiệp đưa ra, dự án có diện tích hơn 36.105m², tương đương hơn 3,6ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Khu căn hộ và thương mại dịch vụ chiếm phần lớn diện tích dự án. Các công trình được tính toán có chiều cao khoảng 25 đến 40 tầng, kèm nhiều tầng hầm. Riêng khu trường học liên cấp dự kiến gồm các cấp 1, 2 và 3, với công trình cao khoảng 8 đến 12 tầng và 2 đến 3 tầng hầm. Khu văn phòng, thương mại dịch vụ cũng được đề xuất với quy mô cao tầng.

Khu đất 277 Nguyễn Trãi nằm trên một trong những trục giao thông lớn ở phía Tây Nam Hà Nội, gần tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và khu vực tập trung nhiều dự án đô thị.