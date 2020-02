Cận cảnh chuyến tàu xuyên biên giới chỉ với 2 hành khách

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 18:00 PM (GMT+7)

Tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh ngày 3/2 cập ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) chỉ với hai hành khách giữa thời điểm virus Corona đang hoành hành và Chính phủ Việt Nam đã và đang có những biện pháp nhằm thắt chặt việc xuất, nhập cảnh của công dân Trung Quốc hoặc bất cứ ai đến từ bên kia biên giới.

Chuyến tàu xuyên biên giới này chỉ mang theo vỏn vẹn 2 hành khách. Một du khách người Anh và chị Nguyễn Thị In (Lạng Sơn). Du khách người Anh đến Việt Nam để du lịch còn chị In buôn bán tự do.

Du khách người Anh được đo thân nhiệt ngay tại ga Đồng Đăng. Đây là thủ tục bắt buộc đối với bất cứ ai xuống ga. Việc kiểm tra thân nhiệt sẽ giúp cơ quan chức năng phát hiện những dấu hiệu liên quan đến virus Corona.

Mặc dù không có dấu hiệu thân nhiệt cao bất thường nhưng hai hành khách vẫn bị cách ly. Du khách người Anh sẽ bị trả lại nơi xuất cảnh còn chị In sẽ phải cách ly 14 ngày tại Trung tâm cách ly đặc biệt ở TP Lạng Sơn. Việc cách ly và hạn chế nhập cảnh là một biện pháp của Việt Nam nhằm giảm thiểu tối đa sự lây lan của virus Corona.

Cán bộ biên phòng giải thích cho du khách người Anh biết về tình hình hiện tại và quy định của Chính phủ Việt Nam. Vị khách tỏ ra không được hài lòng vì ông hoàn toàn không biết về những vấn đề này. Ở ga Nam Ninh, cơ quan chức năng đã không thông báo cho ông biết gì về tình hình bệnh dịch đang diễn ra.

Sau những thủ tục cần thiết, hải quan sẽ cấp dấu xuất cảnh cho du khách. Trên chuyến tàu đi có tổng cộng hơn 100 hành khách trong đó có 90 người Trung Quốc.

Ngay nơi tàu đỗ đã có biển thông báo về thủ tục kiểm tra y tế bắt buộc. Trong ảnh là đoàn người đang chờ xuất cảnh tại ga Đồng Đăng.

Chị In đứng đo nhiệt độ tại ga Đồng Đăng. Chị cho biết, chị xuất cảnh sang Liễn Châu ngày 8/1 và cho đến hôm nay mới trở về. Thông tin về việc cấm nhập cảnh và cách ly ở Việt Nam chị hoàn toàn không nắm rõ.

Nhân viên trên tàu là người Trung Quốc cũng phải xuống làm thủ tục và đo thân nhiệt trước khi tiếp tục hành trình.

Hai hành khách làm thủ tục khai tờ nhập cảnh.

23h20 ngày 3/2, tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh cập ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để làm thủ tục nhập cảnh rồi sau đó tiếp tục hành trình tới ga Gia Lâm (Hà Nội).

