Cán bộ có tài sản biến động trên 1 tỷ đồng mới phải kê khai bổ sung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng có nhiều điểm mới quan trọng liên quan giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai.

Theo quy định của luật, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

So với luật hiện hành, giá trị kê khai đã tăng gấp 3 lần, từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng. Quy định này áp dụng cho kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

-21/01/2026 13:50 PM (GMT+7)
