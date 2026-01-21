Cán bộ có tài sản biến động trên 1 tỷ đồng mới phải kê khai bổ sung

Theo quy định của luật, tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

So với luật hiện hành, giá trị kê khai đã tăng gấp 3 lần, từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng. Quy định này áp dụng cho kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.