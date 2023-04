Bữa cơm cuối cùng của Thiếu tá Hào với vợ và lời dặn trước lúc đi xa

Ngày 22/4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến chia sẻ, động viên và chia buồn cùng với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An), hy sinh khi phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vào chiều 21/4.

Thượng tá Đinh Thế Anh thắp nhén nhang viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Đoàn công tác do Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đã đến thắp nén nhang viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và động viên gia đình vơi bớt nỗi đau, bởi sự hy sinh của Thiếu tá Hào trên hành trình truy bắt tội phạm ma tuý rất đáng tự hào, trân quý.

“Đây là sự hy sinh mất mát không chỉ của gia đình mà của cả lực lượng CSGT. Mọi chuyên án đều có kế hoạch từ trước, cán bộ được điều động tham gia chuyên án đều có chuyên môn giỏi nhưng với các đối tượng manh động, nhất là các đối tượng liên quan đến vận chuyển ma túy thì tính chất manh động càng lớn hơn...” –Thượng tá Đinh Thế Anh chia sẻ.

Đoàn công tác thuộc Cục CSGT-Bộ Công an chia buồn cùng người thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Được biết Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Cả gia đình làm nông, riêng Thiếu tá Hào từ nhỏ đã đam mê màu áo CAND và quyết tâm phục vụ trong ngành. Trong gần 14 năm phục vụ trong ngành CAND, Thiếu tá Hào đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từ Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ-Công an huyện Đức Hòa rồi thuyên chuyển qua công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, sau đó công tác tại Tổ phòng chống tội phạm thị trấn Hậu Nghĩa-Công an huyện Đức Hòa. Năm 2014 đến năm 2018, Thiếu tá Hào công tác tại Tổ hình sự-kinh tế-ma túy Đồn Công an KCN Tân Đức. Đến tháng 5/2018, Thiếu tá Hào nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT huyện Đức Hòa cho đến nay.

Túc trực tại đám tang, Thượng tá Võ Văn Tạo, Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa cho biết: “Trong suốt thời gian công tác tại Công an huyện Đức Hòa, Thiếu tá Hào luôn tận tụy với công việc, được đồng đội yêu mến. Sự hy sinh của Thiếu tá Hào khiến đồng đội đau xót, tiếc thương. Vì hoàn cảnh gia đình của Thiếu tá Hào rất khó khăn nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã quyết định trợ cấp đột xuất cho thân nhân Thiếu tá Hào.

Đoàn công tác chia sẻ, động viên ông Nguyễn Văn Dư, cha của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Ngồi lặng lẽ bên chiếc áo quan, chị Trần Thị Phương (SN 1988, vợ Thiếu tá Hào) đau xót, không tin được vào việc người chồng bỏ lại chị một mình mà ra đi một cách đột ngột. Buổi sáng trước khi cùng đồng đội tham gia chuyên án, Thiếu tá Hào chỉ kịp ngồi ăn sáng với vợ một lúc rồi lên đường. “Ảnh dặn là đi công tác có gì ảnh chủ động gọi, đừng gọi ảnh làm ảnh hưởng đến chuyên án. Không ngờ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn chung và nghe lời chồng căn dặn!”-chị Phương đau xót.

Buổi chiều 21/4, sau khi đi dạy học về, chị Phương tất tả đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm chiều đợi chồng về. Bữa cơm đang nấu dở thì chị Phương nhận được điện thoại của đồng đội Thiếu tá Hào: “Chị thu xếp lên bệnh viện, anh Hào bị thương nặng!”. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Phương buông đũa ngất xỉu tại chỗ. Không còn vững tay lái để đến bệnh viện, chị Phương phải nhờ người thân chở đi. Đến nơi, nhận hung tin, nhìn chồng lần cuối mà chị đau đớn, gục ngã. “Cưới nhau 10 năm nay, mong mỏi lớn nhất của anh Hào là vợ chồng sinh một đứa con để vui nhà vui cửa, để ông bà lớn tuổi an lòng. Vậy mà ước mơ lớn nhất của 2 vợ chồng giờ đây đã tắt lịm”-chị Phương ngậm ngùi.

Hai đối tượng trong chuyên án ma túy bị bắt với số lượng ma túy lớn.

Lặng lẽ nhìn các đồng đội của con trai thắp nén nhang lên bàn thờ con mình, ông Nguyễn Văn Dư (SN 1962, cha Thiếu tá Hào) buồn bã. Mặc dù ra ở riêng nhưng cứ mỗi lần rảnh rỗi, Thiếu tá Hào lại về chăm sóc cha mẹ, phụ giúp kinh tế. “Chị và em gái lấy chồng, mẹ thì bị tai biến, tiểu đường chỉ quanh quẩn trong nhà, tôi thì sức yếu việc nông cũng tạm thời gác lại, chăn nuôi nhỏ để sống qua ngày nên kinh tế mấy năm nay một tay nhờ Hào phụ lo. Nhiều chuyến công tác Hào không bao giờ nói cụ thể cho gia đình biết, chỉ nói đi là đi, bởi Hào sợ việc trong ngành lộ lọt ra ngoài ảnh hưởng đến công tác của nhiều người! Đồng đội con từ hôm qua đến nay về rất đông, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Cục CSGT khiến gia đình chúng tôi cũng ấm lòng, nguôi ngoai phần nào mất mát đau thương! Các đối tượng trong chuyên án bị bắt càng cho thấy sự hy sinh của con chúng tôi là có nghĩa, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân!”, ông Dư tâm sự.

Hiện trường nơi các đối tượng vận chuyển ma túy manh động khiến Thiếu tá Hào hy sinh, 2 người dân bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Như Báo CAND đã thông tin, chiều 21/4, Thiếu tá Hào cùng đồng đội tham gia chuyên án chặn bắt các đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Hai đối tượng trên xe bán tải manh động không dừng phương tiện mà tông thẳng vào tổ công tác khiến Thiếu tá Hào và 2 người dân là anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) và bà Phan Thị Kim Thanh (SN 1973, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng. Chiếc xe bán tải sau đó lật ngang, 2 đối tượng cố thủ bên trong xe. Mặc dù được chuyển vào bệnh viện cách đó không xa cấp cứu nhưng Thiếu tá Hào và 2 người dân không qua khỏi.

Người dân phối hợp với tổ công tác khống chế 2 đối tượng cố thủ trong xe bán tải, thu giữ một lượng lớn ma túy. Trong ngày 22/4, Cục Cảnh sát ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét nhà của 2 đối tượng thu thêm một số ma túy được 2 đối tượng cất giấu nhiều nơi. Chuyên án ma túy này đang trong quá trình điều tra nên thông tin chưa được cung cấp cho báo chí.

