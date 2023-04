"Anh hãy nghỉ đi, nhiệm vụ có đồng đội anh thay thế, phụng dưỡng cha mẹ đã có em và anh chị"

Rất nhiều người thân, đồng đội và hàng xóm đã đến viếng, tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thượng tá Võ Văn Tạo - Phó trưởng Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đọc điếu văn tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào: "Đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Hào luôn làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc, với Đảng, với lực lượng công an nhân dân. Với gia đình, đồng chí là người con hiếu thảo, người chồng, người anh trọn nghĩa vẹn tình. Đây là mất mát quá lớn đối với lực lượng và người thân Trung tá Hào. Sự hy sinh của đồng chí chứng minh cho truyền thống tận trung với Tổ quốc, với Đảng, tận hiếu với nhân dân, không sợ nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân...".

Chị Trần Thị Phương (vợ của Trung tá Nguyễn Xuân Hào) gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo, người thân, quần chúng nhân dân đã đến thắp hương tiễn biệt chồng. "Dẫu biết quy luật sinh tử là của tạo hoá, nhưng tiếc thay nó lại đến với chồng tôi quá sớm. Chồng tôi, anh Nguyễn Xuân Hào như bao thế hệ thanh niên được sự yêu thương, giáo dục của tổ chức tại chính nơi anh sinh ra nên đã sớm giác ngộ đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân. Anh đang độ tuổi chín chắn với nhiều hoài bão, ước mơ còn đang dang dở, nay lại phải gác lại...", chị Phương nghẹn ngào.

Đồng đội chào tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá.

Nén hương nghĩa tình, đưa tiễn đồng đội về với đất mẹ.

Trung tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành Công an từ tháng 10/2009. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2018: Cán bộ Tổ Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2023: Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự, Công an huyện Đức Hoà.

Hàng xóm, người thân không kìm được nước mắt trong phút tiễn đưa Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kỷ vật còn lại của Trung tá Nguyễn Xuân Hào là chiếc mũ bảo hiểm CSGT không còn nguyên vẹn sau cú tông của kẻ vận chuyển chất cấm.

“Anh thường tâm sự, em hãy cố gắng chăm lo sức khoẻ và công việc. Cuối tuần anh có thời gian anh đưa em về thăm ba mẹ. Vậy mà nay nỡ ra đi. Rồi đây gia đình sẽ rất thương nhớ anh, ai sẽ chia sẻ với em, với gia đình những buồn vui trong cuộc sống. Ai sẽ đưa em về thăm ba, thăm mẹ, em sẽ rất buồn khi cuộc sống sau này thiếu vắng anh. Anh hãy yên tâm, thanh thản ra đi. Anh hãy nghỉ đi, nhiệm vụ đã có đồng đội anh thay thế, phụng dưỡng cha mẹ đã có em và anh chị em, các cháu thay anh. Gia đình sẽ cố gắng vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của anh. Xin vĩnh biệt anh, người chồng yêu quý của em”, chị Phương nghẹn lời bên di ảnh chồng.

Dòng xe của đồng đội đưa tiễn Trung tá Nguyễn Xuân Hào đoạn đường cuối, chào vĩnh biệt bà con, hàng xóm...

Hàng dài người đưa tiễn Trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Chào điều lệnh, tiễn biệt lần cuối người anh, người đồng đội dũng cảm, hy sinh thân mình vì sự bình yên của nhân dân...

Gia đình, người thân bên mộ Trung tá Hào.

