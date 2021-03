Bộ TT-TT đề nghị ngăn chặn dứt điểm tình trạng sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 11:31 AM (GMT+7)

Bộ TT-TT đề nghị Bộ Công an và UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng sàm sỡ phụ nữ nước ngoài ở khu vực khu vực Hồ Tây.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có văn bản gửi Bộ Công an và UBND TP Hà Nội về việc xử lý tình trạng sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội.

Hình ảnh được cho là một số đối tượng sàm sỡ người nước ngoài ở Hồ Tây được các nạn nhân ghi lại - Ảnh: VOV

Theo đó, văn bản do Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nêu rõ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí và truyền thông, thời gian qua, Bộ TT-TT ghi nhận làn sóng thông tin tiêu cực về hình ảnh của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội trong dư luận trong nước và người nước ngoài ở Việt Nam qua tình trạng một số phụ nữ nước ngoài tố cáo bị sàm sỡ ở khu vực phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hiện tượng tiêu cực này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn của nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam; gây tác động xấu đến uy tín và hình ảnh quốc gia.

Hiện nay, Bộ TT-TT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thông tin về những động thái tích cực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc xác minh thông tin và xử lý vụ việc nêu trên.

Tuy nhiên, để tạo hiệu ứng về truyền thông đối ngoại tới cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam và truyền thông quốc tế, Bộ TT-TT đề nghị Bộ Công an và UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý, ngăn chặn dứt điểm tình trạng trên và thực hiện kịp thời trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức phù hợp.

3 thiếu niên tại cơ quan công an - Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) nhận được đơn trình báo của các phụ nữ người nước ngoài bị một số thanh thiếu niên có hành vi sàm sỡ khi đi qua khu vực hồ Tây. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất nhạy cảm của vụ án, Công an quận Tây Hồ đã báo lên lãnh đạo Công an TP. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ các nghi phạm.

Ngày 5-3, Công an quận Tây Hồ cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội làm rõ 3 thiếu niên có hành vi sàm sỡ phụ nữ người nước ngoài ở khu vực hồ Tây, gồm: Nguyễn Duy L. (SN 2005), Nguyễn Ngọc H. (SN 2006) và Đinh Tiến Đ. (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Các lực lượng chức năng đã làm rõ, triệu tập 3 nghi phạm đến trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu các nghi phạm này đã khai nhận thực hiện hành vi đối với các vụ việc như người bị hại trình báo.

Những người này đều dưới 18 tuổi, tuy nhiên hành vi của 3 thiếu niên này gây bức xúc cho dư luận, phẫn nộ cho người bị hại. Công an quận Tây Hồ đang cùng với các phòng nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ trẻ vị thành niên; đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tuần tra khép kín địa bàn, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn cũng như những người nước ngoài.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tt-tt-de-nghi-ngan-chan-dut-diem-tinh-trang-sam-so-phu-nu-nguoi-nu...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bo-tt-tt-de-nghi-ngan-chan-dut-diem-tinh-trang-sam-so-phu-nu-nguoi-nuoc-ngoai-20210310110514272.htm