Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien hội đàm

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020 14:53 PM (GMT+7)

Hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, tạo cơ sở để góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.

Ngày 21-11, tại trụ sở Bộ Công an ở Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi hội đàm song phương với ngài Robert O'Brien, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 20 đến 22-11.

Tham dự hội đàm có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink.

Bộ trưởng Tô Lâm và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại buổi hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ngài Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, tạo cơ sở để góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ trải qua 25 năm, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực với các cơ chế đối thoại song phương hiệu quả, thực chất và nhiều diễn đàn hợp tác đa phương mà hai nước là thành viên, trong đó hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan liên quan của Mỹ trong các lĩnh vực an ninh, trật tự liên tục được gắn kết, phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao các kết quả hợp tác quốc phòng an- ninh thời gian qua, mong muốn hai Bên tiếp tục hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội đàm, hai bên khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật thời gian qua có nhiều bước phát triển mới, hợp tác đa dạng, đa chiều, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trước đó cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22-11 nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Trong chuyến thăm, ông O’Brien sẽ gặp lãnh đạo một số bộ ngành Việt Nam để trao đổi các vấn đề quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien trong chuyến thăm Việt Nam dự kiến có các cuộc gặp cấp cao với một số bộ trưởng. Theo hãng tin Bloomberg, cố vấn Mỹ cũng sẽ có cuộc gặp với các quan chức an ninh Việt Nam vào ngày 21-11 và dự kiến phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Quốc gia ngày 22-11.

Ông O’Brien là quan chức cấp cao thứ hai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam trong vòng một tháng qua. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đã đến Việt Nam trong 2 ngày 29 và 30-10 để thảo luận về hợp tác giữa hai nước.

