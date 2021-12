Bộ trưởng Bộ Y tế: Việt Nam không tự động gia hạn vắc-xin COVID-19 Pfizer

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 18:46 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, việc gia hạn vắc xin Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:26 01/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +14.506 1.247.358 25.413 196 1 TP.HCM +1.675 472.133 17.968 68 2 Hà Nội +467 10.947 65 1 3 Cần Thơ +989 18.805 248 6 4 Sóc Trăng +757 16.083 106 2 5 Bà Rịa - Vũng Tàu +756 16.315 62 0 6 Tây Ninh +729 29.120 281 13 7 Bình Dương +642 282.926 2.743 19 8 Đồng Tháp +610 22.580 328 6 9 Vĩnh Long +585 11.921 104 3 10 Bình Thuận +584 17.569 136 4 11 Bình Phước +515 8.219 17 0 12 Đồng Nai +509 87.702 767 20 13 Cà Mau +507 9.505 47 2 14 Kiên Giang +479 20.601 241 13 15 Bến Tre +419 8.211 88 2 16 Bạc Liêu +402 14.313 128 5 17 Khánh Hòa +365 13.745 114 1 18 Đắk Lắk +342 8.013 34 0 19 Hậu Giang +291 5.544 13 0 20 An Giang +244 23.042 391 17 21 Trà Vinh +240 8.263 37 1 22 Bình Định +234 4.480 22 0 23 Lâm Đồng +222 2.872 7 0 24 Tiền Giang +142 24.655 561 8 25 Thừa Thiên Huế +141 3.462 11 0 26 Hải Phòng +141 680 0 0 27 Bắc Ninh +106 4.868 14 0 28 Thanh Hóa +104 2.544 10 0 29 Đà Nẵng +99 6.121 74 0 30 Đắk Nông +82 2.525 9 0 31 Long An +82 38.250 616 4 32 Thái Nguyên +79 435 0 0 33 Nghệ An +78 4.593 27 0 34 Ninh Thuận +76 3.940 44 0 35 Hà Giang +68 4.342 4 0 36 Hưng Yên +67 821 2 0 37 Phú Thọ +64 1.957 1 1 38 Quảng Nam +56 2.943 5 0 39 Nam Định +52 1.558 1 0 40 Phú Yên +51 3.743 34 0 41 Quảng Ngãi +50 2.826 11 0 42 Gia Lai +47 3.340 8 0 43 Hải Dương +46 925 1 0 44 Hà Tĩnh +31 1.126 5 0 45 Thái Bình +30 1.297 0 0 46 Quảng Bình +29 2.562 6 0 47 Tuyên Quang +29 553 0 0 48 Vĩnh Phúc +26 1.239 3 0 49 Quảng Ninh +23 732 0 0 50 Yên Bái +22 116 0 0 51 Lạng Sơn +21 486 2 0 52 Hòa Bình +18 439 0 0 53 Quảng Trị +17 1.016 2 0 54 Cao Bằng +15 165 0 0 55 Kon Tum +15 412 0 0 56 Bắc Giang +11 6.968 15 0 57 Hà Nam +11 1.479 0 0 58 Điện Biên +8 468 0 0 59 Lào Cai +4 193 0 0 60 Sơn La +2 370 0 0 61 Lai Châu 0 36 0 0 62 Bắc Kạn 0 20 0 0 63 Ninh Bình 0 244 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 01/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 123.542.096 Số mũi tiêm hôm qua 1.359.120

Liên quan đến việc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin về 2 lô vắc-xin COVID-19 Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi hết hạn vào ngày 30/11 được gia hạn thêm 3 tháng, chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Việc gia hạn vắc-xin Pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn. Mọi vắc-xin về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh, đặc biệt là xuất hiện biến thể mới Omicron, việc tăng tốc độ tiêm, tăng diện bao phủ tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 29 triệu liều vắc xin Pfizer và triển khai tiêm chủng được 23,6 triệu liều vắc xin này đảm bảo an toàn. Tất cả các các lô vắc xin đều đảm bảo hạn sử dụng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. (Ảnh: Nguyễn Nhiên).

Đối với 2 lô vắc-xin nêu trên, việc bảo quản, sử dụng và tiêm chủng thực hiện như với những lô vắc xin đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó. Trong thời gian từ 01/12/2021 đến hết 31/12/2021 tới, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều trong đó có trên 40 triệu liều vắc xin Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em, bảo đảm bảo phủ đủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và cung ứng đủ vắc xin để tiêm phòng an toàn cho người dân.

Dr.Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, vắc xin Pfizer-BioNTech là vắc xin COVID-19 đầu tiên được WHO phê duyệt vào ngày 31/12/2020 và đưa vào Danh sách Sử dụng khẩn cấp của WHO.

Ngày 8/1/2021, WHO đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu bảo quản đối với vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó. Nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu. Các cơ quan quản lý vắc xin quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp, gồm có: mở rộng nhóm tuổi tiêm từ 12 tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Vào tháng 8 năm 2021, WHO đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này, bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả vắc xin Pfizer đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng 8 năm 2021.

Trong quá trình vận chuyển vắc-xin từ nhà sản xuất đến Việt Nam, vắc-xin luôn được bảo quản ở nhiệt độ -90°C đến -60°C bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất. Vắc-xin có thể được bảo quản trong buồng lạnh/tủ lạnh từ +2ºC đến +8ºC tối đa 1 tháng (31 ngày). Tất cả các lô vắc xin trước khi sử dụng tại Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế đánh giá chất lượng và cấp giấy phép xuất xưởng. Do vậy, việc tăng thời hạn vắc xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vắc xin.

Bà Rana Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, lọ vắc-xin Pfizer có hạn sử dụng là 9 tháng khi được bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất ở nhiệt độ từ -90°C đến -60°C; lọ vắc-xin đã được rã đông có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C trong tối đa một tháng (31 ngày). Hiện nay, hệ thống dây chuyền lạnh của chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc-xin COVID-19.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-truong-bo-y-te-viet-nam-khong-tu-dong-gia-han-vac-xin-covid-19-pfizer-50202...Nguồn: http://danviet.vn/bo-truong-bo-y-te-viet-nam-khong-tu-dong-gia-han-vac-xin-covid-19-pfizer-50202111218471837.htm