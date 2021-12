Vì sao sát ngày hết hạn, Bộ Y tế mới công bố thông tin gia hạn 2 lô vắc-xin Pfizer?

Trước đó, ngày 22/10/2021, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có văn bản trả lời đề nghị của Công ty Pfizer (Việt Nam) về việc tăng hạn dùng của vắc-xin Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C. Theo đó, căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 30/9/2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Dược đồng ý về việc tăng hạn dùng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C của vắc-xin Comirnaty. Hạn dùng cũ là 6 tháng; Hạn dùng thay đổi là 9 tháng. Công ty TNHH Pfizer Việt Nam phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với vắc-xin lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo sự thay đổi này đến các đơn vị có liên quan. Ngày 29/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có công văn hỏa tốc gửi CDC các tỉnh áp dụng hạn mới của 2 lô vắc-xin lô Pfizer 124001 và 123002 đến ngày 28/2/2022. Cụ thể, ngày 25/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ vắc-xin COVID-19 đợt 94, cấp 2.960.100 liều vắc-xin Pfizer gồm 2 lô 124001 và 123002 được mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho CDC các tỉnh thành phố để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vắc-xin sinh phẩm, 2 lô này có hạn sử dụng tới ngày 30/11/2021.