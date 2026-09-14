Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tá đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng

Cụ thể, căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Tờ trình số 3465 ngày 13/9/2026 của Tổng cục Chính trị về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng (Số hiệu sĩ quan: 10 052 138), thuộc Quân khu 3.

Di ảnh Trung tá Trần Văn Tùng.

Trước đó, ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tùng phát hiện một người dân gặp nguy hiểm dưới dòng sông Trà Lý. Không chút ngần ngại, anh đã lập tức lao xuống dòng nước xiết để cứu giúp. Tuy nhiên, do dòng chảy xiết, đồng chí Trần Văn Tùng đã bị nước cuốn mất tích.