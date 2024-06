Bố mẹ bỏ quên con gái 5 tuổi ở trạm dừng nghỉ cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Trước đó, vào sáng cùng ngày, gia đình anh T. trên đường di chuyển từ Hà Nội vào Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã dừng nghỉ tại trạm dừng nghỉ Tây Ninh Bình, trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (địa phận xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) khoảng 10 phút.

Công an xã Ninh Phúc bàn giao cháu N. cho gia đình Ảnh: CACC.

Sau khi tiếp tục hành trình, gia đình anh T. phát hiện vắng mặt cháu N.T.K.N. nên đã liên lạc với trạm dừng nghỉ nhờ tìm kiếm.

Trong khi đó, phía trạm dừng nghỉ đã đăng thông tin cháu bé bị lạc bố mẹ lên mạng xã hội, đồng thời bàn giao cháu bé cho Công an xã Ninh Phúc.

Biết tin bé N. được lực lượng công an giúp đỡ, anh T. đã đến Công an xã Ninh Phúc làm các thủ tục để nhận lại con gái. Khi nhận lại con, anh T. bày tỏ vui mừng, cảm ơn cán bộ Công an xã Ninh Phúc và nhân viên trạm dừng nghỉ đã giúp đỡ gia đình anh.

