Bộ đội Việt Nam trắng đêm hỗ trợ dân thường tại Abyei

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, cho biết từ đầu tháng 3 tình hình an ninh tại khu vực Abiemnom, Nam Sudan, trở nên căng thẳng sau cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng Dinka và Nuer. Ngày 1/3, một nhóm tay súng từ hạt Mayom, bang Unity, tràn sang Abiemnom nổ súng khiến giao tranh kéo dài hơn 3 giờ, làm 169 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Sau vụ việc, nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn. Khoảng 1.000 dân thường chạy tới khu căn cứ của Liên Hợp Quốc tại Abyei để lánh nạn, trong khi hơn 50 người bị thương nặng được sơ tán tới các cơ sở y tế tại Abyei và bang Warrap.

Trước tình thế khẩn cấp, tối 2/3, Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA) triển khai nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ dân thường. Đội Công binh số 4 của Việt Nam được giao kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh, tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm hậu cần.

Sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam xuyên đêm bảo vệ dân thường tại điểm nóng. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam

Trung tá Trịnh Văn Cường cho biết nhiệm vụ đầu tiên được triển khai gần khu căn cứ Highway của đơn vị là dựng nhà bạt dã chiến tại bệnh viện của tổ chức Bác sĩ Không biên giới để tiếp nhận người bị thương và người dân cần nơi trú ẩn. Các chiến sĩ làm việc liên tục suốt đêm, nhanh chóng dựng hệ thống lều bạt trên sân bệnh viện. Đến 1h30 rạng sáng 3/3, khu nhà bạt hoàn tất, kịp thời tiếp nhận nhiều nạn nhân vừa rời khỏi khu vực giao tranh.

Song song với việc dựng lều, một tổ công tác khác của Đội Công binh số 4 được giao vận chuyển thiết bị hạng nặng phục vụ hoạt động hỗ trợ tại khu vực bị ảnh hưởng. Trong đêm, lực lượng công binh Việt Nam phối hợp với các đơn vị của phái bộ tiếp nhận xe rơ-moóc và máy xúc từ sở chỉ huy, sau đó cơ động tới địa điểm cần triển khai. Dưới sự hộ tống của đơn vị phản ứng nhanh Trung Quốc và tiểu đoàn Ghana thuộc phái bộ, đoàn xe đã hạ tải máy xúc lúc 2h30 để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ dân thường.

Người dân lánh nạn được phát nước sạch và đồ dùng thiết yếu. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam

Không nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục điều xe bồn chở nước sạch tới các khu lánh nạn do Liên Hợp Quốc thiết lập, nơi hàng nghìn người dân đang tạm trú giữa mùa khô khắc nghiệt.

Trung tá Trịnh Văn Cường cho biết đơn vị luôn xác định hỗ trợ dân thường là nhiệm vụ ưu tiên trong hoạt động gìn giữ hòa bình. Mỗi chuyến xe nước, mỗi lần cơ động cứu trợ đều góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau xung đột.

Sau khi các nhiệm vụ khẩn cấp hoàn thành, Tư lệnh phái bộ, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, đã gửi thư khen và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đội Công binh Việt Nam được triển khai tới Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abyei từ năm 2022, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và sửa chữa đường sá, cầu cống, sân bay dã chiến; xử lý bom mìn, vật liệu nổ; bảo đảm hậu cần kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của phái bộ. Các đội công binh Việt Nam cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương như cấp nước sạch, cải tạo hạ tầng và ứng phó khẩn cấp khi xảy ra thiên tai hoặc xung đột.