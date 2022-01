Bộ Công an lên tiếng vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết những vấn đề được dư luận quan tâm, Bộ Công an sẽ thực hiện một số công tác nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ.

Ngày 12-1, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc Bộ Công an có chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết về nguyên tắc, khi có những vấn đề về an ninh xã hội, an ninh văn hoá đáng chú ý, Bộ Công an sẽ thực hiện một số công tác nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ. Qua đó, đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh, an toàn xã hội.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 10-1, cổ phiếu FLC tăng kịch trần lên 24.100 đồng/cổ phiếu, kích thích nhà đầu tư ồ ạt mua vào vì kỳ vọng giá tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khi hệ thống giao dịch của HoSE gặp trục trặc, cổ phiếu FLC bất ngờ đảo chiều giảm kịch sàn khiến những nhà đầu tư nắm cổ phiếu này hết sức hoang mang. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh của FLC trong phiên này cao kỷ lục, tới hơn 135 triệu cổ phiếu.

Đến chiều tối cùng ngày, trên website tập đoàn xuất hiện một bản đăng ký giao dịch của ông Trịnh Văn Quyết ký ngày 5-1 nhưng không có dấu mộc, với nội dung đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC, giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá là 1.750 tỉ đồng. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10 đến 17-1. Mục đích giao dịch là cơ cấu tài sản. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Theo thông báo, sau khi bán, ông Quyết giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu FLC từ 30,34% (215 triệu cổ phiếu) còn 5,7% (40,4 triệu cổ phiếu).

Tuy nhiên, sau đó văn bản này trên website của FLC được chỉnh lại thành ngày ký là 10-1 và thời gian đăng ký giao dịch là từ 14-1 chứ không phải 10-1 như văn bản trước đó. Cả 2 văn bản này đều chưa được đăng tải trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) theo quy định.

Sáng 11-1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông tin cơ quan này đã nhận được báo cáo của HoSE về việc ông Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo khoản 1 điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, UBCKNN đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.

Chiều tối 11-1, HoSE đã gửi thông báo đến cơ quan báo chí khẳng định về việc hủy giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10-1 của ông Trịnh Văn Quyết.

UBCKNN cũng đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, từ ngày 11-1 cho đến khi có quyết định thay thế.

