Bộ Công an: Chuẩn bị phát hành thẻ căn cước công dân mẫu mới

Thẻ căn cước sẽ gắn chíp điện tử Mới đây, Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân mẫu thẻ CCCD mới. Ngoài các trường thông tin cơ bản như hiện nay, thẻ CCCD sẽ có dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), mã QR code (mã phản hồi nhanh hay mã vạch hai chiều) và phôi bảo an được gắn ở mặt trước. Đặc biệt, thẻ CCCD theo mẫu mới sẽ được gắn chíp điện tử nhằm lưu trữ thông tin cơ bản của công dân. Chíp được gắn ở mặt sau của thẻ. Theo Bộ Công an, việc gắn chíp điện tử trên thẻ CCCD với mục tiêu tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số. Chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chíp tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Bộ Công an cho rằng thẻ CCCD gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần…