Bình Dương ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 16:23 PM (GMT+7)

Hai người từ tỉnh Hải Dương trở về Bình Dương được cơ quan chức năng đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 1. Bệnh nhân là bà N.Th.Ph (SN 1966). Bình Dương ra thông báo tạm đóng cửa các dịch vụ không cần thiết.

Ngày 31/1, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có ca dương tính với SARS-CoV-2. trong cộng đồng đầu tiên. Ca bệnh này liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Người có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Dương là bà Ninh Thị Phượng (SN 1966).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân ở Bình Dương cụ thể như sau:

Ngày 7/1, bà Nguyễn Thị Hiệp (SN 1965) và bà Ninh Thị Phượng (SN 1966), cùng ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có về thăm gia đình tại xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại đây, hai bà Hiệp và Phượng tiếp xúc với cháu là anh Nguyễn Văn Quân (BN 1644 làm việc tại công ty TNHH Poyun).

Ngay khi nhận được tin báo từ tỉnh Hải Dương, ngành y tế Bình Dương đã đưa những người liên quan đến cách ly tại trung tâm Y tế huyện Phú Giáo

Ngày 18/1, bà Hiệp trở về từ Hải Dương về Bình Dương rồi tiếp xúc với con gái là Nguyễn Thị Thu Hiền (đang là cán bộ công an xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo). Chị Hiền sau đó tiếp xúc với các cán bộ UBND xã Tân Hiệp. Ngày 28/1, Công an xã Tân Hiệp tổ chức tổng kết công tác năm, chị Hiền có tiếp xúc với một phó trưởng Công an huyện Phú Giáo. Ngày 29/1, phó trưởng Công an huyện Phú Giáo dự họp ở Công an tỉnh Bình Dương và tiếp xúc với nhiều cán bộ đồng nghiệp.

Đối với bà Ninh Thị Phượng, sau khi từ Hải Dương về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã đi xe khách của nhà xe T.C, trên xe có 9 người di chuyển về huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bà Phượng đã tiếp xúc với khoảng 60 người. Bà Phượng được đưa đi cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo lấy mẫu xét nghiệm và cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo bị phong tỏa

Khu vực ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo đã được cơ quan chức năng phong tỏa, lập chốt bảo vệ nghiêm ngặt. Được biết, tại khu phong tỏa có khoảng 388 hộ với 1.501 người dân; tạm dừng đi học đối với học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, để đảm bảo an toàn các địa phương trên địa bàn Bình Dương gồm: TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TX Bến Cát, huyện Phú Giáo, TX Tân Uyên... chỉ đạo tạm dừng hội họp, tập trung đông người; dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người và người tại các điểm công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn; đóng cửa các dịch vụ không cần thiết: Massage, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, karaoke, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, phòng game, giải trí, chiếu phim...

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đến huyện Phú Giáo chỉ đạo công tác truy vết, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch trong tình huống, cấp độ dịch khác nhau. Với các trường hợp F1, Bình Dương coi như F0 đưa vào cơ sở cách ly, điều trị và F2 nâng thành F1 để lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay trong ngày 30/1, Phú Giáo hoàn thành truy vết F3, F4, xét nghiệm trên diện rộng, sẵn sàng mở rộng cơ sở cách ly, trung tâm điều hành trong tình huống ghi nhận ca dương tính trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà yêu cầu các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương nâng cao mức báo động phòng, chống dịch. Củng cố Tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu phố, ấp; Huy động từng người dân tham gia phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép, đi về từ vùng có dịch; Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục vận động công nhân lao động quê ở những vùng có dịch ở lại Bình Dương ăn tết.

Lãnh đạo Bình Dương đề nghị huyện Phú Giáo tăng cường kiểm tra khu cách ly, thành lập khu cách ly mới chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, trang thiết bị đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh.

