Biển số 51G - 999.99 vừa có chủ: Tại sao đã tới biển H mà vẫn bấm được biển G?

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Một “bàn tay vàng” ở TP.HCM vừa bấm được biển số 51G - 999.99 siêu đẹp.

Liên quan tới trường hợp một người ở TP.HCM vừa bấm được biển số 51G - 999.99 siêu đẹp khi làm thủ tục đăng ký xe, nhiều người thắc mắc tại sao nhiều ô tô ở TP.HCM đã mang biển số ký 51H mà vẫn có người bấm được biển số 51G (trên lý thuyết biển H sẽ được cấp phát sau khi hết các dãy số của biển G, theo thứ tự bảng chữ cái).

Theo tìm hiểu của PV từ một cán bộ chuyên trách, TP.HCM đang có 3 điểm đăng ký xe là: Điểm đăng ký xe tại Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (quận Bình Thạnh); điểm đăng ký xe ô tô Rạch Chiếc - Đội CSGT Rạch Chiếc (quận 9); và điểm đăng ký xe ô tô An Sương - Đội CSGT An Sương (quận 12).

Việc cấp biển số được Công an TP.HCM nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung thực hiện theo quy trình và dựa trên phần mềm của Bộ Công an, do Bộ Công an quản lý tập trung với nhiều lớp bảo mật. Tại TP.HCM, mỗi điểm đăng ký xe sẽ được phát một dãy 5.000 biển số theo từng đợt để phục vụ người dân đến đăng ký.

Trước và tại thời điểm “bàn tay vàng” bấm được biển số 51G - 999.99, điểm đăng ký xe ô tô Rạch Chiếc - Đội CSGT Rạch Chiếc (quận 9) vẫn còn các biển số 51G. Trong khi đó, ở hai điểm còn lại đã hết biển số 51G và đang chuyển sang cấp các biển 51H (hiện đã lên tới dãy 51H - 180.xx).

Do đó xảy ra trường hợp có người bấm được biển 51H tại điểm đăng ký của Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (quận Bình Thạnh) hoặc điểm đăng ký xe ô tô An Sương - Đội CSGT An Sương (quận 12), và đã sử dụng bình thường; nhưng lại có trường hợp bấm được biển 51G tại điểm đăng ký xe ô tô Rạch Chiếc - Đội CSGT Rạch Chiếc (quận 9) như trên và vẫn chỉ đang chờ giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với trường hợp biển số 51G - 999.99, chủ nhân biển số này có nhà ở quận 7 nên người này đã bấm số tại điểm đăng ký xe ô tô Rạch Chiếc - Đội CSGT Rạch Chiếc (quận 9) - nơi phục vụ người dân có địa chỉ ở quận 7 và các khu vực lân cận.

Về việc giấy hẹn trả kết quả cho chủ nhân biển số 51G - 999.99 ghi rõ địa chỉ của Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại quận Bình Thạnh, cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này cho biết đó là mẫu giấy hẹn chung cho cả 3 điểm đăng ký xe tại TP.HCM. Khi người dân đến điểm nào để bấm biển số thì giấy hẹn sẽ được đóng dấu mộc của điểm đó, như trường hợp 51G - 999.99 là mộc của điểm đăng ký xe ô tô Rạch Chiếc - Đội CSGT Rạch Chiếc (quận 9).

Trước đó, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) đã tiếp nhận hồ sơ về việc đăng ký mới biển kiểm soát 51G - 999.99 cho một chiếc ô tô BMW 330i.

Chủ nhân của chiếc ô tô nói trên đã bấm chọn số ngẫu nhiên vào thứ Sáu, ngày 1/11. Theo quy định, kết quả sẽ được trao cho người này sau 2 ngày làm việc (tức trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Do đó, chủ nhân chiếc BMW sẽ chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký xe với biển số siêu đẹp “ngũ quý” nói trên trong tuần tới.