Lấy được biển số ôtô đẹp nhưng bị thu lại: Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ

Thứ Bảy, ngày 12/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ để phục vụ xác minh, làm rõ nghi vấn việc một người dân lấy được biển số ôtô đẹp nhưng bị thu hồi để cấp cho người khác.

Liên quan đến vụ việc một người dân có đơn khiếu nại dù lấy hụt biển số ôtô đẹp nhưng vẫn nhận được "trát" phạt nguội, ngày 12-10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản gửi UBND tỉnh để trả lời báo chí.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi các cơ quan báo chí đưa thông tin liên quan về việc cấp biển số xe 75A-135.35 vào giữa tháng 9, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh, đã có quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại. Tổ xác minh nội dung khiếu nại được thành lập gồm 5 người, do chánh thanh tra công an tỉnh làm tổ trưởng.

"Tổ đang tiến hành xác minh, làm rõ theo đúng quy trình. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại, công an tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh để thông báo cho các cơ quan báo chí. Lãnh đạo công an tỉnh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ liên quan để phục vụ trong quá trình xác minh" - công văn của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định.

Biển số xe 75A-135.35 được cấp cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Trước đó, Báo Người Lao Động Online có bài viết "Lấy hụt biển số xe đẹp nhưng vẫn nhận được "trát" phạt nguội?" phản ánh việc ôtô mang biển 75A - 135.35 hiệu Lexus RX450H khi lưu thông trên QL1 qua tỉnh Quảng Bình đã vi phạm lỗi tốc độ nên CSGT tỉnh này lập biên bản và gửi giấy phạt nguội đến chủ xe.

Điều khó hiểu là CSGT tỉnh Quảng Bình không gửi giấy thông báo vi phạm đến đúng chủ xe đăng ký như trên hệ thống đăng kiểm là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LC (có địa chỉ ở đường Bến Nghé, TP Huế) mà lại gửi đến một người khác cũng ở TP Huế. Người này sau đó đã có đơn khiếu nại gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu làm rõ việc cấp biển số xe 75A - 135.35.

Trong đơn, anh này cho biết từng bấm chọn được biển số xe 75A - 135.35 khi thực hiện đăng ký ôtô tại CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, khi vừa lấy biển số thì cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe tại đây thông báo máy tính bị lỗi và yêu cầu anh phải bấm lại. Vì vậy, chủ xe đã lấy một số khác trên hệ thống cho số tự động.

Trong khi đó, hồ sơ đăng kiểm cho thấy xe biển số 75A-135.35 được đăng kiểm lần đầu vào ngày 31-1-2019 và do doanh nghiệp trên đứng tên. Tuy nhiên, không hiểu vì sao người này lại nhận được "trát" phạt nguội của CSGT dù biển số đẹp đã bị lấy lại.