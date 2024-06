Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp

Theo báo cáo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đang tồn tại một vùng mây đối lưu gây mưa dông mạnh, dự báo có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp.

Đồng thời, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngoài ra, trong đêm 28 và ngày 29/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2.0m.

Biển Đông có thể xuất hiện vùng áp thấp những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ áp thấp này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy tại các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang cần thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hiện cơ quan khí tượng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi khu vực nhiễu động có nguy cơ phát triển thành áp thấp này. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Về diễn biến nắng nóng, ngày mai (29/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới; nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 01/7. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

