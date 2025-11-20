Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bật khóc trước thiệt hại, mất mát của người dân

Sáng 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để bàn giải pháp ứng phó tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về thiệt hại về người và tài sản, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xúc động bật khóc. Ông cho biết từ đêm qua đến sáng nay đã thức trắng, trực tiếp đến các xã thuộc huyện Khánh Vĩnh cũ và Ninh Hòa (cũ) để chỉ đạo công tác cứu hộ người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bật khóc trước những thiệt hại, mất mát của người dân.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, thiên tai lần này đặc biệt nghiêm trọng và thương tâm. Tại xã Tây Khánh Vĩnh, còn hơn 1.000 người bị mắc kẹt đang trú tạm tại một nhà thờ nhưng đã thiếu lương thực. Nhiều hộ khác phải leo lên núi từ đêm qua, hiện trong tình trạng đói rét, nhất là người già và trẻ em.

Ở xã Diên An, Diên Điền, tình trạng ngập lụt rất nặng nề; tại phường Tây Nha Trang, người dân liên tục kêu cứu khi nước dâng nhanh từng phút. “Chúng tôi lo sợ con số thiệt hại còn tăng thêm, thật sự rất đau xót,” ông Thành nói.

Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa cho biết, trong quá trình kiểm tra địa phương, có rất nhiều người dân trực tiếp cầu cứu. “Nhiều nhà có người già, trẻ em nhưng trong đêm, chúng tôi bất lực không thể vào được. Tôi gọi cho Bí thư, chủ tịch các xã bị ngập nặng nhưng không liên lạc được. Có nơi báo ‘thất thủ’, nước tại trụ sở UBND xã đã dâng 2m. Nhiệm vụ bây giờ cực kỳ cấp bách, phải tập trung cứu dân, đặc biệt là chống đói và rét", ông Thành chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xuyên đêm đi chỉ đạo ứng cứu người dân.

Vì thế, ông Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng, đồng thời chuyển ngay kinh phí về các xã, phường để mua nhu yếu phẩm và trang thiết bị cần thiết phục vụ cứu nạn. Lực lượng công an, quân đội phải triển khai tối đa nhân lực và phương tiện. Ngay sau cuộc họp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xuống ngay hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu người dân.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đêm qua dù lực lượng và trang thiết bị đầy đủ, nhưng nước chảy xiết khiến việc tiếp cận người dân gặp nhiều trở ngại. Các phương tiện hỗ trợ từ doanh nghiệp cũng không thể triển khai vì dòng nước quá nguy hiểm.

Tại phường Tây Nha Trang - điểm nóng của đợt lũ, lực lượng công an đã cứu hàng trăm người từ sáng hôm qua đến chiều tối, nhưng đêm xuống thì nước tiếp tục dâng cao. Sáng nay, toàn bộ lực lượng tiếp tục tỏa xuống hiện trường dù dòng chảy vẫn rất mạnh. "Nhưng dù khó đến mấy cũng phải xuống cứu dân”, ông Trúc nói.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo Sở NN&MT Khánh Hòa tổng lượng mưa từ 4h ngày 19/11 đến 4h ngày 20/11 tại khu vực phía Bắc tỉnh đạt 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm; phía Nam từ 100 - 200 mm. Một số nơi mưa rất lớn như Đại Lãnh 387,1 mm; Vạn Bình 455,9 mm; Sơn Thái 414 mm; Khánh Trung 380 mm.

Trong 24 giờ, mực nước trên các sông ở Khánh Hòa dao động trên mức báo động 3, nhiều nơi vượt ngưỡng lịch sử. Dự báo trong ngày và đêm 20/11, lũ trên các sông tiếp tục lên và duy trì trên mức báo động 3.

Toàn tỉnh hiện có 162 điểm thuộc 54 xã, phường bị ngập lụt. Nhiều gia đình ở khu vực Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Diên Khánh… bị nước ngập đến mái nhà, cần hỗ trợ và sơ tán khẩn cấp; nhiều người đã phải trú trên mái nhà từ đêm qua đến sáng nay.