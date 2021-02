Bị phạt nặng, giữ xe vì "dính" nồng độ cồn khủng sau lễ mừng thọ cụ ngoại

Đi ăn liên hoan mừng thọ cụ ngoại, tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn mức khủng, và bị CSGT giữ xe máy, phạt nặng trên QL32.

Đại uý Nguyễn Đức Sơn đo kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe máy 29X3-233.58

Chiều 20/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Lưu Quang Trung, Phó đội trưởng Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, Tổ công tác của đơn vị vừa lập biên bản, đồng thời tạm giữ xe máy Honda Wave mang BKS 29X3-233.58 do anh Bùi Duy C. (SN 1986, ở xã Đại Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển do vi phạm nồng độ cồn cao.

Chiều 20/2, Tổ công tác của Đội CSGT số 9 do Đại uý Sơn làm Tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực Km20+200 tuyến QL32.

Đến khoảng 13h35 phút cùng ngày (20/2), Tổ công tác đã dừng xe máy Honda Wave mang BKS 29X3-233.58 do anh Bùi Duy C. điều khiển và thông báo kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, anh Bùi Duy C. điều khiển xe máy 29X3-233.58 vi phạm nồng độ cồn mức 0,793 miligam/1 lít khí thở.

Tổ công tác Đội CSGT số 9 (Hà Nội) lập biên bản với lái xe máy dương tính với ma tuý trên QL32

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT, anh Bùi Duy C. nói, đầu xuân đi ăn mừng thọ cụ ngoại, nhiều người chúc tụng mời nhau và anh cùng đã uống rượu và mong muốn được CSGT tạo điều kiện.

Được biết, với vi phạm 0,793 miligam/1 lít khí thở, lái xe máy sẽ bị phạt 7 triệu đồng, sau khi đến giải quyết vi phạm lái xe sẽ bị tước GPLX 23 tháng và còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ xe máy đến 7 ngày theo qui định.

"Sau khi được CSGT tuyên truyền về tác hại việc sử dụng rượu bia sẽ dẫn đến nguy hiểm cho chính mình và người tham gia giao thông, anh Bùi Duy C. đã kí vào biên bản vi phạm", Đại uý Nguyễn Đức Sơn nói.

Thông tin thêm, Đại uý Sơn cho biết, mới đây cũng trên tuyến QL32, Tổ công tác của đơn vị cũng đã kiểm tra, phát hiện một lái xe máy dương tính với ma tuý và xe máy còn nghi là xe tang vật, chuyển cho công an địa bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lái xe máy vi phạm nồng độ cồn khủng chấp hành kí vào biên bản vi phạm

Theo Thiếu tá Lưu Quang Trung, Đội CSGT số 9 được phân công phụ trách tuần tra kiểm soát tuyến QL32 từ trung tâm Hà Nội đi qua các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Ba Vì… và cũng tuyến cửa ngõ phía Bắc qua các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang… nên có lưu lượng người điều khiển xe máy nhiều.

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trước trong và sau Tết Tân Sửu, đơn vị thường xuyên bố trí các tổ công tác kiểm tra theo chuyên đề như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe máy chở 3 - 4 người... Từ tháng 12/2020 đến nay, đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản 92 trường hợp người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 trường người điều khiển xe máy dương tính với ma tuý.

