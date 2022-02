Bi hài chuyện F1 tự cách ly để các F0 được đi lại tung tăng trong nhà

Thứ Bảy, ngày 19/02/2022 00:30 AM (GMT+7) Chia sẻ

Là F1 duy nhất trong nhà, anh Long được vợ con yêu cầu phải cách ly tại phòng riêng, sử dụng riêng nhà vệ sinh và nhường không gian sinh hoạt rộng rãi hơn cho 3 F0 còn lại.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 00:41 19/02/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +42.427 2.678.241 39.323 80 1 Hà Nội +4.549 188.575 816 12 2 TP.HCM +715 518.295 20.270 5 3 Vĩnh Phúc +2.158 25.849 14 0 4 Quảng Ninh +2.018 24.417 13 0 5 Phú Thọ +1.789 23.069 17 2 6 Nam Định +1.678 29.377 42 2 7 Thái Nguyên +1.652 23.944 20 2 8 Hòa Bình +1.567 21.201 41 0 9 Bắc Ninh +1.556 53.229 96 0 10 Ninh Bình +1.540 14.749 32 1 11 Hải Phòng +1.504 48.710 96 2 12 Bắc Giang +1.443 25.595 27 0 13 Nghệ An +1.339 33.238 59 3 14 Lào Cai +1.310 10.473 10 0 15 Hải Dương +1.302 31.251 37 0 16 Lạng Sơn +1.175 11.028 30 2 17 Bình Định +1.109 42.078 183 4 18 Thái Bình +910 15.954 8 1 19 Sơn La +889 10.435 0 0 20 Tuyên Quang +888 8.299 5 0 21 Thanh Hóa +885 33.193 37 0 22 Yên Bái +875 7.529 6 0 23 Đà Nẵng +732 47.377 193 8 24 Hưng Yên +719 25.073 2 0 25 Hà Tĩnh +621 7.148 6 0 26 Quảng Nam +607 24.679 54 4 27 Đắk Lắk +600 20.364 84 0 28 Quảng Bình +575 12.521 16 1 29 Khánh Hòa +525 65.225 311 0 30 Quảng Trị +458 9.522 11 1 31 Phú Yên +441 13.683 66 2 32 Lâm Đồng +365 21.523 75 0 33 Cao Bằng +357 4.181 7 0 34 Gia Lai +330 13.592 38 0 35 Bà Rịa - Vũng Tàu +292 34.091 452 0 36 Bình Dương +289 293.698 3.395 0 37 Bình Phước +273 50.078 180 1 38 Thừa Thiên Huế +262 25.134 166 1 39 Điện Biên +252 4.616 1 0 40 Lai Châu +231 2.559 0 0 41 Hà Nam +209 9.188 9 1 42 Đắk Nông +189 11.275 31 0 43 Quảng Ngãi +179 17.300 74 5 44 Kon Tum +146 4.884 0 0 45 Cà Mau +131 57.945 288 0 46 Hà Giang +111 13.930 36 1 47 Bình Thuận +97 30.576 419 2 48 Đồng Nai +91 100.357 1.752 1 49 Kiên Giang +89 33.933 858 7 50 Bến Tre +67 42.758 418 0 51 Bắc Kạn +53 2.252 5 0 52 Bạc Liêu +52 36.083 379 2 53 Đồng Tháp +38 47.697 997 0 54 Trà Vinh +35 38.466 235 1 55 Tây Ninh +34 88.701 841 0 56 Cần Thơ +27 44.732 907 1 57 Vĩnh Long +24 54.351 776 0 58 Long An +18 41.924 987 2 59 Hậu Giang +15 16.204 202 0 60 Ninh Thuận +14 7.083 56 1 61 An Giang +13 35.379 1.317 1 62 Sóc Trăng +13 32.617 582 1 63 Tiền Giang +2 35.054 1.238 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 18/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 190.215.794 Số mũi tiêm hôm qua 454.018

Ngày 18/2, anh Hoàng Tuấn Long (46 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh chưa từng rơi vào tình thế oái oăm khi F1 phải cách ly trong phòng riêng, còn F0 thì đi lại tự do trong nhà.

Theo anh Long, sau khi tiếp xúc với một bạn học cùng lớp là F0, ngày 15/2, con trai lớn của anh học lớp 12 có biểu hiện ho nhẹ. Sau test nhanh, vợ và hai con trai anh đều dương tính với SARS-CoV-2, còn anh Long vẫn âm tính. Để bảo vệ F1 duy nhất, vợ con anh Long yêu cầu anh phải cách ly tại phòng riêng, sử dụng riêng nhà vệ sinh và nhường không gian sinh hoạt rộng rãi hơn cho 3 F0 còn lại.

Anh Long được các F0 phục vụ ăn uống

Anh Long chia sẻ, ngày đầu tiên, vợ anh đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa vì không có triệu chứng của bệnh. Đồ nấu xong chia làm hai, một suất đặt trước cửa phòng cho anh Long, còn ba mẹ con được ăn ở phòng ăn. Những ngày sau đó anh Long nấu thay vợ.

“Khi tôi nấu nướng, 3 mẹ con lại vào phòng riêng, nấu xong tôi bê cơm về phòng ăn một mình còn mấy mẹ con lại vui vẻ kéo nhau ra bàn ăn. Phải ở trong phòng một mình cũng bí bách nên thi thoảng tôi mở hé cửa nhìn vợ con ăn cho đỡ buồn”, anh Long cười nói.

Anh Long cho biết, từ lúc phải cách ly tại nhà, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tươi vui khi anh là F1 lên trang cá nhân với mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực, vui vẻ đến mọi người trong những ngày dịch bệnh.

“Tôi chỉ mong cả gia đình được ăn bữa cơm đầm ấm như trước kia chứ không phải mỗi người một phòng như hiện tại”, anh Long nói.

Anh Long cho biết, phải cách ly ở trong phòng 1 mình cũng bí bách nên thi thoảng anh mở hé cửa nhìn vợ con ăn cho đỡ buồn.

Còn chị Quỳnh An (31 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, ngày 5/2, chồng chị dương tính với SARS-CoV-2, nhưng nhà chị ở chung cư, có 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh nên chị rất lo lắng làm sao để 3 người còn lại trong gia đình an toàn, trong đó có mẹ già 65 tuổi và con gái 3 tuổi.

Theo chị An, sau khi chồng dương tính SARS-CoV-2, chị đã cách ly chồng trong một phòng riêng, còn mẹ con chị sinh hoạt chung ở ngoài. Hằng ngày, chị An phục vụ đồ ăn, nước uống để trước cửa phòng cho chồng, còn mỗi khi chồng muốn đi vệ sinh, tắm gội sẽ nhắn tin cho chị bế con nhỏ vào phòng riêng.

“Mỗi lần như vậy con gái tôi khóc hết nước mắt vì cháu thích chạy nhảy, chơi đùa ở không gian rộng và đặc biệt thích xem tivi ở phòng khách”, chị An kể.

Con gái chị An đeo khẩu trang ngồi xem tivi ở phòng khách khi đang là F1

Chị An cho hay, do dùng chung nhà vệ sinh cùng F0 nên rất bất tiện, chị phải mua rất nhiều xịt khuẩn, găng tay, khẩu trang để sử dụng 1 lần. Chỉ 3 ngày chị đã dùng gần hết 280 đôi găng tay, vì khi bật công tắc nhà tắm hay vào nhà vệ sinh đều phải sử dụng găng tay. Thậm chí, khi lấy đồ ăn, rửa bát cho F0 cũng phải sử dụng găng tay.

Sau 3 lần test nhanh thì chị An, mẹ và con gái đều âm tính. Đến ngày 11/2, mẹ chị An có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này, nhà có 2 phòng, chồng chị An và mẹ cách ly tại phòng riêng, còn chị An và con gái chuyển đồ ra phòng khách. Lo sợ con gái 3 tuổi bị mắc COVID-19 do dùng chung nhà vệ sinh nên chị An và con đã sang ở nhờ nhà hàng xóm, khi gia đình này đang ở quê.

Hai ngày sau, con gái chị An cũng nhiễm bệnh, còn chị vẫn âm tính. Nghĩ đã tiếp xúc trực tiếp với F0, con bé lại quấn mẹ không thể tự cách ly, chị An đành dọn về nhà để tiện chăm sóc cho 3 F0 và xác định dương tính chỉ là chuyện sớm muộn.

"3 F0 mời một F1 ra ăn cơm trưa", câu nói của chồng khiến chị An bật cười, phá tan không khí nặng nề của gia đình. Từ ngày dọn về nhà, cách hai ngày chị An lại test nhanh, nhưng kết quả vẫn âm tính dù vẫn sinh hoạt chung với F0, khiến chị hay đùa bản thân là F1 “bất tử".

“Ngày 18/2, mẹ và con gái tôi có kết quả âm tính, nhưng tôi lại dương tính với SARS-CoV-2. Dù nhiễm bệnh nhưng tôi vẫn lạc quan, giờ cả gia đình tôi vẫn sinh hoạt chung bình thường. Tôi chỉ mong mau khỏi bệnh để được ra ngoài, đi làm”, chị An chia sẻ.

Nồi nước xông không thể thiếu khi những gia đình có người dương tính với SARS-CoV-2.

Tương tự, chị Hồng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 14/2, hai vợ chồng chị có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn con gái 16 tuổi âm tính nên được cách ly tại phòng riêng, đồ ăn sẽ được bố mẹ đưa đến tận cửa.

Theo chị Hồng, hằng ngày 2 vợ chồng chị đều xông gừng, chanh, sả và tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, vợ chồng chị cũng nhờ bác sĩ theo dõi sức khoẻ từ xa.

“Vợ chồng tôi tiêm rồi nên khi mắc bệnh không có triệu chứng nhiều. Cả 2 vẫn tự nấu ăn, làm việc nhà được. Hằng ngày tôi nấu cơm cho con gái, khi nấu ăn tôi đeo găng tay, đeo khẩu trang, tuân thủ 5K, xịt khuẩn đầy đủ, đồng thời hạn chế tiếp xúc với con để tránh lây nhiễm”, chị Hồng nói.

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, việc lây nhiễm SARS-CoV-2 buộc phải có tiếp xúc trực tiếp, chứ chưa có nguyên cứu nào cho rằng virus có thể lây nhiễm qua đường đồ ăn.

Theo ông Nga, trước tình hình số lượng ca nhiễm tăng mạnh như hiện nay, việc một gia đình có số lượng F0 nhiều hơn F1 không còn là cá biệt, thậm chí là phải chấp nhận "sống chung với lũ". Sinh hoạt trong cùng một không gian, không thể tránh khỏi khả năng lây nhiễm chéo, nhưng nếu các thành viên trong gia đình biết tuân thủ các quy tắc phòng dịch, ăn đủ chất, tập luyện sức khỏe điều độ, khả năng lây nhiễm sẽ giảm đáng kể.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-hai-chuyen-f1-tu-cach-ly-de-cac-f0-duoc-di-lai-tung-tang-trong-nha-50202219...Nguồn: http://danviet.vn/bi-hai-chuyen-f1-tu-cach-ly-de-cac-f0-duoc-di-lai-tung-tang-trong-nha-50202219202911559.htm