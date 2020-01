Bệnh viện Nhi Trung ương cách ly bé 10 tuổi người Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 07:40 AM (GMT+7)

Bệnh nhi 10 tuổi là người Trung Quốc, đang được điều trị tích cực do có tổn thương phổi, đặc biệt có bệnh nền nặng. Đây là trường hợp nhập viện theo dõi viêm phổi nghi nhiễm virus Corona.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, bệnh nhi Zhou Yuchao (10 tuổi, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), tới du lịch tại Hạ Long cùng gia đình.

Trên đường quay về đến tỉnh Hải Dương ngày 26/1, bệnh nhi bị sốt và được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng có sốt, khó thở, do có các yếu tố nghi ngờ nên đã được cách ly để điều trị tại Hải Dương.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, bệnh nhân có tổn thương phổi, kèm các triệu chứng ho, sốt, khó thở... giống với các triệu chứng bệnh viêm phổi cấp do virus. Ngay lập tức, bệnh nhi được cách ly, chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, sau đó chuyển tiếp sang bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị và theo dõi.

Hiện, toàn bộ các cán bộ y tế tham gia khám ban đầu và người có liên quan tới bệnh nhi Zhou Yuchao đã được cách ly để giám sát, việc cách ly sẽ được dỡ bỏ nếu kết quả xét nghiệm cho biết bệnh nhi âm tính với virus Corona (nCoV).

Trường hợp bệnh nhi bị nhiễm bệnh, việc cách ly người có liên quan sẽ kéo dài trong 14 ngày.

“Bệnh nhi 10 tuổi là người Trung Quốc, đang được điều trị tích cực do có tổn thương phổi, đặc biệt có bệnh nền nặng. Hiện, bệnh viện đã gửi mẫu bệnh phẩm sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nếu âm tính sẽ xét nghiệm virus Corona mới bằng giải trình tự gen, do chưa có mồi đặc hiệu nên phải 3-5 ngày tới mới có kết quả. Do đó, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực, tuân thủ cách ly”, GS.Lê Thanh Hải thông tin.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 12 giờ ngày 27/1, trên toàn thế giới đã ghi nhận 2.797 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 80 trường hợp tử vong (đều tại TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 1 trường hợp là cán bộ y tế). So với ngày 26/1, số ca mắc tăng 779 trường hợp, tử vong tăng 24 trường hợp.

Kể từ khi công bố trường hợp mắc bệnh đầu tiên cách đây gần 1 tháng tại Vũ Hán, đến nay đã ghi nhận 50 trường hợp bệnh xâm nhập tới 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt, có tiền sử đi về từ vùng có dịch, bao gồm 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm nCoV, 38 trường hợp tiếp tục theo dõi cách ly (bao gồm cả 2 trường hợp người Trung Quốc bước đầu dương tính với nCoV, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng ổn định).

Bộ Y tế nhận định, mặc dù Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp có xét nghiệm ban đầu dương tính với virus nCov là người Trung Quốc, đã tổ chức điều tra nhưng đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát tốt.

