Bất ngờ 'thủ phạm' gây lũ lụt ở trung tâm TP Đồng Nai

Ngày 14/9, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Đồng Nai cho biết, trong các ngày 9-11/9, mưa lớn tại phường Phước Tân và khu vực thượng nguồn sông Buông đã gây ngập cục bộ một số khu vực thuộc khu phố Hương Phước, trong đó có các tổ 9A, 9A1, 9A2, 9B, 9B1, 9C, tổ 10 và tổ 17, 18.

Tình trạng ngập sâu ảnh hưởng đến hơn 300 hộ tại khu vực giáp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sông Buông

Trước tình hình trên, ngày 13/9, Sở NN&MT kiểm tra hiện trường. Thời điểm này, nước sông Buông đã rút khỏi khu dân cư, mực nước thấp hơn bờ sông trung bình khoảng 30cm. Tuy nhiên, một số khu vực trũng thấp tại khu phố Hương Phước, tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vẫn còn ngập cục bộ do nền nhà cũ thấp hơn mặt đường dân sinh, khiến nước rút chậm.

Theo Sở NN&MT, tại khu phố Hương Phước còn 10 hộ dân bị ngập, với diện tích khoảng 0,6 ha và mức ngập trung bình khoảng 40 cm. Người dân đang dọn dẹp nhà cửa, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Sở NN&MT nhận định ban đầu, nguyên nhân ngập là do lượng mưa lớn tại khu vực thượng nguồn và địa phương, khiến nước tập trung đổ về nhanh với lưu lượng lớn, không kịp tiêu thoát.

Bên cạnh đó, dòng chảy sông Buông quanh co, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng bùn đất. Đáng chú ý, cầu sắt tạm tại tổ 9A1 phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu làm thu hẹp dòng chảy, gây cản trở việc thoát nước.

Dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khu vực giáp nhà người dân chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh

Khu vực này cũng có địa hình thấp trũng, tuyến đường ven sông Buông có cao độ thấp nên khi nước sông dâng cao, nước tràn vào khu dân cư.

Ngoài ra, cống thoát nước qua tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại lý trình K1+950 được bố trí lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước từ khu dân cư ra hạ lưu sông Buông.

Từ kết quả kiểm tra, Sở NN&MT kiến nghị thành phố Đồng Nai khơi thông các mương thoát nước tại khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng tiêu thoát nước ra sông.

Đồng thời, cơ quan này kiến nghị điều chỉnh hướng dòng chảy từ suối qua cống thoát nước dưới tuyến cao tốc theo hướng thuận dòng, hạn chế các đoạn gấp khúc, giúp thoát nước nhanh khi xảy ra mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Sở NN&MT cũng đề nghị đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công cao tốc tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, đồng thời nạo vét đất đá, bùn lắng tại khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu để khơi thông dòng chảy sông Buông.

Nước rút, người dân phường Phước Tân quay trở về nhà dọn dẹp, ổn định cuộc sống

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ ngày 9-12/9, nước sông Buông dâng nhanh, gây ngập sâu tại phường Phước Tân, TP. Đồng Nai, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân. Các lực lượng địa phương đã tăng cường hỗ trợ người dân di dời, bảo vệ tài sản, không để xảy ra thiệt hại về người. Người dân tại khu vực mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng trên để ổn định cuộc sống.

Nhiều khu vực trung tâm TP. Đồng Nai có nguy cơ ngập Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết, tại trạm Biên Hòa ở hạ lưu sông Đồng Nai, đỉnh triều chiều 13/9 đạt 2,03 m vào lúc 18h30, cao hơn báo động 2 khoảng 0,03 m. Sáng 14/9, đỉnh triều tại trạm này đạt 1,99 m vào lúc 6h30, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,01 m. Trong khi đó, mực nước tại trạm Tà Lài ở thượng lưu sông Đồng Nai ở mức 112,33 m, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,17 m. Theo dự báo, mực nước đỉnh triều tại trạm Biên Hòa có khả năng tiếp tục duy trì ở mức báo động 2 trong ngày 14/9, trước khi giảm dần trong những ngày tiếp theo. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai. Trong đó, nhiều khu vực trung tâm TP. Đồng Nai như Trấn Biên, Biên Hòa, Trảng Dài, Phước Tân, Tam Hiệp... được dự báo có nguy cơ xảy ra ngập lụt do triều cường.