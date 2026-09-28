Loạt bác sĩ ra tòa trong vụ 'biến' Viện Pháp y tâm thần thành nơi dung dưỡng tội phạm

Ngày 28/9, cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường vợ là Đặng Thị Hòa cùng 35 cấp dưới bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

30 bị cáo còn lại bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong số này có cựu kiểm sát viên VKSND quận Thanh Xuân cũ Dương Thị Hòa và cựu điều tra viên Công an Hà Nội Phạm Minh Tuấn.

Riêng ông Lê Văn Thưởng, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, bị truy tố tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Hơn 60 người có quyền, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập và hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Hành vi của hầu hết các bị cáo bị chi phối bởi Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, cặp vợ chồng có tổng cộng 20 tiền án.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viên Pháp y tâm thần Trung ương, năm 2016 và 2020, Mai Anh bị cáo buộc nhiều lần trốn viện để tiếp tục phạm tội; đưa tiền, tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được "tự túng tự tác".

Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa chồng, hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng.

Nhóm bị cáo là bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hàng tháng từ một đến 10 triệu đồng để làm ngơ hoặc làm "tay trong" cho vợ chồng Mai Anh khi bị kiểm tra.

Vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Bay lắc, đánh bạc

Tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn, công an bắt quả tang Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang "bay lắc" có điều dưỡng Trần Quốc An.

Quá trình điều tra phát hiện điều dưỡng Nguyễn Văn Quang nhiều lần tham gia cá độ bóng đá quốc tế với số tiền giao dịch lên đến 10 triệu đồng/trận. Quang hôm nay bị truy tố Nhận hối lộ và Đánh bạc.

Trọng tâm của vụ án là việc làm sai lệch hồ sơ vụ án, biến tội phạm nguy hiểm thành những "bệnh nhân" tâm thần.

VKS xác định, các bị can phạm tội nguy hiểm trong các vụ án ma túy, giết người, lừa đảo đã chi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để "chạy" kết luận tâm thần, vào viện "điều trị" và vẫn được trừ vào thời gian thi hành án tù.

Tổng số tiền Viện trưởng Trường phải chịu trách nhiệm về tội Nhận hối lộ lên tới hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi riêng 6,86 tỷ đồng. Các bị cáo là cán bộ viện cũng nhận tiền để bịa thêm triệu chứng cho "bệnh nhân".

Cáo trạng xác định, Mai Anh còn can thiệp vào công việc nội bộ của viện để cho cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng; được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, được luân chuyển vị trí công tác thuận lợi cho việc giúp sức Mai Anh.

Khám xét nơi ở của Viện trưởng Trường, cơ quan điều tra thu thùng carton chứa hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt, 5 sổ tiết kiệm trị giá 3,412 tỷ đồng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD cùng 8 sổ đỏ.

Ông Trần Văn Trường khi đương chức viện trưởng. Ảnh: Bộ Y tế