Bắt giữ 2 'kiều nữ' giả bác sĩ, lập phòng khám, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ 10/9 Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TPHCM kiểm tra cơ sở BK Dong Yang (địa chỉ số 156 đường Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng) và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Cơ sở này bị phát hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh trái phép, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Spa trá hình thành “phòng khám quốc tế”

Theo điều tra của Công an TPHCM, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn mở cơ sở BK Dong Yang dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, được phép cung cấp các dịch vụ cắt tóc, massage, xông hơi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, hai đối tượng biến tướng cơ sở thành “phòng khám quốc tế”, bố trí nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày. Công an đã làm rõ, những người mang danh bác sĩ tại đây không ai có chứng chỉ hành nghề y.

2 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Bùi Phương Ly (trái) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (phải). Ảnh: CA

Nhằm thu hút khách hàng, nhóm này thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ Hàn Quốc và bệnh nhân để sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật, cam kết “chữa khỏi 100%” các bệnh như đau xương khớp, dạ dày, gout, yếu sinh lý, đột quỵ...

Cơ sở BK Dong Yang, ban đầu là nơi làm dịch vụ cắt tóc, massage.. bị biến tướng thành phòng khám. Ảnh: CA

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội với những tên gọi “Tây hóa” như Dr. Park Joo Hyung – chuyên gia phục hồi chức năng cơ xương khớp hay Dr. Lee Chang-Yoon – chuyên gia khắc phục viêm dạ dày. Đội ngũ tư vấn viên trực tuyến dụ dỗ khách hàng bằng các gói điều trị “không thuốc – không đau – hoàn tiền nếu không khỏi”, khiến nhiều người tin tưởng và tìm đến điều trị.

Lừa đảo tinh vi, đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Cơ sở được thiết kế sang trọng, có phòng tiếp đón, thiết bị y tế giả và quy trình tư vấn được “dàn dựng” nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Sau khi “vẽ bệnh”, nhân viên tư vấn các gói điều trị bằng máy móc công nghệ cao, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Những nội dung quảng cáo sai sự thật để lôi kéo, lừa đảo người bệnh. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, cơ sở BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc nhẹ dạ tin vào quảng cáo “chữa khỏi bệnh không cần thuốc”.

Các nhân viên cơ sở được trang bị các bảng tên là bác sĩ nhưng không ai có chứng chỉ hành nghề y. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đề nghị những ai là nạn nhân của cơ sở BK Dong Yang liên hệ để trình báo và phối hợp giải quyết.