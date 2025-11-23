Bắt đối tượng điều khiển xe máy che biển số, đánh võng, cắt ngang đầu nhiều phương tiện

Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố đối tượng Ngô Mạnh Cường (áo đỏ)

Ngày 23/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Mạnh Cường (SN 1983, trú tại Đại Mỗ, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12h20 ngày 16/11, Ngô Mạnh Cường điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26G1 - 076.99, không đội mũ bảo hiểm, dùng khẩu trang che biển số, vừa lái xe bằng một tay vừa sử dụng điện thoại.

Đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, lấn làn, chạy cắt ngang đầu nhiều phương tiện trên các tuyến đường Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Lê Duẩn (Quốc lộ 6), thuộc địa bàn phường Tô Hiệu, Chiềng Sinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn công cộng.

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an phường Tô Hiệu đã triệu tập đối tượng Cường làm việc, hoàn thiện hồ sơ và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra theo thẩm quyền.