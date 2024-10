Bão Trà Mi sẽ đi vào đất liền các tỉnh miền Trung trước khi ngược ra biển

Bình Định không có tàu trong vùng nguy hiểm bão số 6 Ngày 26/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định cho hay, hiện nay tỉnh không có tàu thuyền trong vùng nguy hiểm bão số 6. BĐBP tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền di chuyển không vào vùng nguy hiểm. Ảnh: Công Cường Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND các huyện, thị xã ven biển đã liên lạc với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 3 - 5m, biển động. Trong ngày, khu vực tỉnh Bình Định có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, dự báo từ đêm ngày 26 - 27/10, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa, tuy nhiên dung tích chỉ mới đạt 26,4%. Các hồ chứa hiện tại vẫn đảm bảo an toàn trước dự báo mưa lớn. Theo thống kê trên địa bàn có khoảng 15 điểm có nguy cơ sạt lở cao, các địa phương đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Trước tình hình bão số 6, những ngày qua, lực lượng biên phòng đã tạm dừng chuyến tàu đò dân sinh giữa xã đảo Nhơn Châu và TP. Quy Nhơn.