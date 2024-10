Bão số 6 và mưa lũ khiến 5 người chết, 33.000 ngôi nhà bị ngập lụt

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Văn phòng thường trực BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tính đến 7h ngày 31/10, bão số 6 và mưa lũ sau bão đã khiến 5 người chết và 5 người bị thương. Trong đó 5 người thiệt mạng đều là người dân Quảng Bình bị nước cuốn, lật thuyền khi di chuyển trong mưa lũ.

Mưa lũ do bão số 6 đã làm hơn 33.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều nhất là tỉnh Quảng Bình với 32.885 nhà. Tính đến trưa 30/10, vẫn còn 1.139 hộ dân tỉnh Quảng Trị vẫn đang phải sơ tán do tình hình ngập lụt, giảm 9.123 hộ/27.300 người so với hôm qua do nước đang rút dần. Trong khi đó người dân sơ tán tỉnh Quảng Bình đã trở về nhà dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 6, đến nay đã xảy ra 4 sự cố đê điều trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sự cố sạt lở mái đê bao nội đồng xảy ra tại các huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh, BĐBP Quảng Trị giúp nhân dân di chuyển phương tiện khi qua ngầm tràn.

Về hệ thống giao thông, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn 7 điểm bị ngập từ 0,5-0,9m, gây ách tắc giao thông 2 vị trí trên quốc lộ và 5 vị trí tỉnh lộ. Tại tỉnh Quảng Trị hiện còn 4 điểm ngập 0,3-0,7m, gây ách tắc giao thông cục bộ tại 1 điểm trên quốc lộ, 2 điểm trên tỉnh lộ và 1 ngầm tràn.

Bão số 6 đã làm 318 nhà hư hỏng, tốc mái; 1.269 ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại; 1.506 con gia súc, 104.699 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.733ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Mưa lớn làm 145 vị trí đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Bình 50, Quảng Trị 54, Thừa Thiên Huế 36, Quảng Nam 5); gần 30km kè, kênh mương bị hư hỏng.

Hiện tại, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ đang tổ chức khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường với phương châm “nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó”, tránh phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Ngày 31/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

