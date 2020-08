Bão số 2 khiến 2 người chết, mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 11:06 AM (GMT+7)

Bão số 2 đổ bộ đất liền đã khiến 2 người tử vong. Hoàn lưu sau bão kết hợp với một rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh Bắc Bộ những ngày tới.

Bão số 2 đổ bộ các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa khiến 2 người tử vong. Ảnh minh họa.

Đầu giờ chiều ngày 2/8, bão số 2 – Sinlaku đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Chiều tối cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dáu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở trạm Văn Lý có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7.

Hoàn lưu của bão rộng đã khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã khiến 2 người chết.

Cụ thể, một người tại Quảng Ninh là ông Đỗ Văn Mạnh (SN 1979) do kè đổ vào lán trại ở công trường tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Tại Hòa Bình 1 người chết bị cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn, hiện vẫn đang xác định danh tính.

Về nông nghiệp, khoảng 2.421ha lúa và 21 ha hoa màu bị ngập úng (Hà Tĩnh) đến nay nước đã rút hết, không ảnh hưởng đến thu hoạch.

Tại khu vực Tây Nguyên do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh cũng đã có mưa lớn. Tỉnh Lâm Đồng báo cáo thiệt hại, có 1 người bị thương, nhiều cây xanh ngã đổ và sạt lở 1 bờ taluy đất.

Còn tại Đắk Lắk, mưa lớn từ ngày 31/7-1/8 đã làm 931 nhà bị ngập; 183ha lúa, 4.208 ha cây trồng bị thiệt hại; 17.070 con gia cầm, 61 con gia súc bị trôi; 28 ha ao cá bị thiệt hại; sạt lở 200m đường giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan, từ nay đến 5/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 100-250mm/đợt.

Khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Từ ngày 5-8/8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc Bộ nên mưa lớn ở trung du và vùng núi Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/8.

Tại hệ thống sông Hồng, trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang dao động theo điều tiết của hồ Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Dự báo đến 7h/04/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,90m.

Hệ thống sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo đến 19h/03/8, mực nước tại Phả Lại ở mức 1,75m.

Nguồn: http://danviet.vn/bao-so-2-khien-2-nguoi-chet-mua-lon-dien-rong-khap-mien-bac-502020381171709.ht...Nguồn: http://danviet.vn/bao-so-2-khien-2-nguoi-chet-mua-lon-dien-rong-khap-mien-bac-502020381171709.htm