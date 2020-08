Bờ kè đổ sập vùi tử vong người đàn ông đang nấu bữa cơm tối

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 08:20 AM (GMT+7)

Sáng 3/8, TP Hạ Long đã hỗ trợ gia đình nạn nhân bị kè đá sập vùi tử vong số tiền 3 triệu đồng.

Lực lượng chức năng của địa phương huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm tối

Sáng 3/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng Lao động – thương binh và xã hội TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Ngay sáng 3/8, địa phương đã hỗ trợ gia đình có người bị tử vong trong vụ sập bờ kè tối 2/8 tại phường Bãi Cháy số tiền 3 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 18h30 phút ngày 2/8, trong khi đang nấu ăn tại lán trại dựng tạm ở tổ 8A, khu 7, phường Bãi Cháy, anh Đ.V.M (SN 1979, thường trú tại tỉnh Thái Bình) đã bị bờ kè đá đổ sập vùi kín.

Người dân sinh sống xung quanh đã hô hào ứng cứu và báo lực lượng chức năng điều phương tiện lực lượng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do địa hình khu vực xảy ra sạt lở phức tạp, phương tiện máy xúc khó tiếp cận, nên đến 20h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Một số nhà dân trên địa bàn TP Hạ Long ở khu vực vùng trũng bị nước ngập vào nhà do mưa lớn ngày 2/8

Nguyên nhân sập bờ kè được xác định do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu từ bão số 2, trong ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trận mưa ngày 2/8 cũng làm úng ngập cục bộ một số khu vực, nhất là ở nhiều trung tâm đô thị ở TP Hạ Long.

