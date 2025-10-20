Bão số 12 Fengshen diễn biến phức tạp, dự báo gây mưa lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; cùng các Bộ, ngành liên quan.

Bộ đội Biên phòng Lý Sơn giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh bão

Đây là cơn bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên diện rộng, gây lũ lớn, ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão số 12, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng biên phòng, các cơ quan quản lý chuyên ngành và chủ tàu tiếp tục rà soát, kiểm đếm, nắm chắc vị trí của toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 12 Fengshen

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó với nguy cơ mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt tại các đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp, ven sông, suối.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển, bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống liên hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát tất cả tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, trên sông tại vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ, chủ động hướng dẫn di chuyển, neo đậu tại các khu vực bảo đảm an toàn (đặc biệt lưu ý tránh đứt neo, trôi tàu khi mưa lũ lớn); chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng, nhất là an toàn cho người, phương tiện tại công trường thi công các tuyến cao tốc trong thời gian bị ảnh hưởng của mưa lũ.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.