Băng giá phủ trắng xóa nhiều nơi trong cái rét “cắt da cắt thịt” ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (21/2), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất cả nước, xuống -1 độ C. Băng giá tiếp tục xuất hiện với mật độ dày. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Băng giá phủ một lớp trắng xóa nên mọi cảnh vật, cỏ cây trên khu vực đỉnh. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp xuất hiện băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn. Mật độ băng giá ngày hôm nay dày hơn rất nhiều so với hôm qua (20/2). Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển

Đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng) sáng nay (21/2) băng giá cũng phủ một lớp dày lên cảnh vật. Ảnh: Hà Cương

Băng giá tạo nên một khung cảnh rất đẹp, lạ mắt đối với du khách. Ảnh: Hà Cương

Nhiệt độ tại Phia Oắc vẫn ở mức rét hại. Dự báo băng giá vẫn sẽ tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Ảnh: Hà Cương

Tại Hà Giang, nhiều khu vực cũng xuất hiện băng giá trong đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Ảnh: Nguyễn Văn Trãi

Băng giá trong suốt bao phủ làm tôn lên vẻ đẹp của những cánh đào sau Tết. Ảnh: Nguyễn Văn Trãi

Tại Y Tý (Lào Cai), sáng 21/2, nhiệt độ cũng xuống ngưỡng 0 độ C. Băng giá xuất hiện và phủ một lớp khá dày lên cảnh vật. Ảnh: Đặng Ngọc Dân

Cơ quan khí tượng dự báo, trong hôm nay (21/2), miền Bắc vẫn ở mức rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Ảnh: Đặng Ngọc Dân

Nguồn: http://danviet.vn/bang-gia-phu-trang-xoa-nhieu-noi-trong-cai-ret-cat-da-cat-thit-o-mien-bac-502022212125910193.htmNguồn: http://danviet.vn/bang-gia-phu-trang-xoa-nhieu-noi-trong-cai-ret-cat-da-cat-thit-o-mien-bac-502022212125910193.htm