Bác tin đồn 2 cháu bé ở Quảng Ngãi bị bắt cóc

Ngày 25/2, Công an xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, làm rõ người đăng tải thông tin sai sự thật về việc 2 cháu bé bị bắt cóc, lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên nhiều tài khoản Facebook xuất hiện bài đăng cho rằng hai cháu H.V.Đ. và H.V.M. (cùng trú xã Bờ Y) bị bắt cóc và mất tích hơn 3 ngày, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Công an xã Bờ Y đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai cháu vẫn đang sinh sống bình thường, hiện theo học tại một trường mẫu giáo trên địa bàn xã và không có dấu hiệu bị mất tích hay bắt cóc như nội dung lan truyền.

Hai cháu bé vẫn đang đi học mẫu giáo tại một trường trên địa bàn.

Theo Công an xã Bờ Y, đơn vị không tiếp nhận bất kỳ trình báo nào liên quan đến việc hai cháu bé mất tích. Qua xác minh, hai cháu hiện do ông bà nội trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và đưa đón đi học hằng ngày.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên hai cháu được ông bà nội chăm sóc. Thông tin cho rằng hai cháu bị bắt cóc là không đúng sự thật. Chúng tôi đang làm việc với bố mẹ các cháu để làm rõ và xử lý các nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội”, Công an xã Bờ Y cho biết.

Công an xã Bờ Y cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời đề nghị thận trọng khi tiếp nhận thông tin nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.