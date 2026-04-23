Không chỉ eo biển Hormuz, Iran tuyên bố thứ đáng sợ này có thể gây hậu quả khủng khiếp hơn

Theo giới quan sát, nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục diễn ra, eo biển Ba'el-Mandeb ở Biển Đỏ, nơi hiện đang chuyển hướng một lượng lớn dầu mỏ từ Ả Rập Xê Út, có thể bị đóng cửa.

Nhưng còn một lĩnh vực nhạy cảm khác mà Iran có thể tận dụng đó là các tuyến cáp năng lượng và thông tin liên lạc dưới biển ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Tehran tuyên bố sẽ cắt đứt chúng, nhưng chỉ khi Mỹ quyết định tiến hành một chiến dịch trên bộ.

Dưới đáy eo biển và vùng biển nói trên có hàng chục đường dây liên lạc dưới nước, chiếm tới 30% lưu lượng truy cập Internet toàn cầu.

Có 17 tuyến cáp trục chạy xuyên qua Biển Đỏ, kết nối Liên minh châu Âu, các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi. Sự gián đoạn trong việc truyền dữ liệu qua các tuyến cáp này có thể làm gián đoạn dịch vụ internet ở Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như làm giảm đáng kể lưu lượng truy cập ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

Đối với Ấn Độ, với ngành công nghệ thông tin mạnh mẽ - bao gồm cả gia công phần mềm và phát triển phần mềm - một diễn biến như vậy sẽ là một thảm họa thực sự.

Bất kỳ hành động phá hoại hoặc kích nổ mìn nào đều sẽ gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống ngân hàng, các cơ sở y tế, trung tâm dữ liệu và nhiều dịch vụ điện toán đám mây (Google, Amazon và Microsoft), chưa kể đến hệ thống hậu cần, bao gồm cả năng lượng.

Việc sửa chữa các tuyến cáp bị hư hỏng sẽ phải hoãn lại vì các tàu chuyên dụng sẽ không thể hoạt động trong vùng biển có thủy lôi, đặc biệt là khi bị Iran và Mỹ tấn công.

Ấn phẩm "Dầu mỏ và Vốn" nhắc lại rằng những sự cố tương tự đã từng xảy ra trước đây. Ví dụ, vào tháng 2 năm 2024, sau một cuộc tấn công của lực lượng Houthi, mỏ neo của một tàu chở hàng đã làm đứt 3 sợi cáp dưới đáy Biển Đỏ.

Sự cố mất điện đã khiến lưu lượng truy cập internet giữa châu Á và Liên minh châu Âu giảm 25%, và việc sửa chữa đường dây mất đến năm tháng. Và đó chỉ là ba đường cáp; quy mô của vấn đề hiện nay có thể lớn hơn rất nhiều.

Xin nhắc lại, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra tại Pakistan trong tuần này. Tuy nhiên, nó đã không diễn ra. Các tuyên bố về vấn đề này mâu thuẫn nhau, liệu nó bị hoãn lại hay bị hủy bỏ hoàn toàn.

Một thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực giữa các bên xung đột cho đến ngày 22 tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố một ngày trước đó rằng thỏa thuận ngừng bắn được gia hạn theo yêu cầu của Pakistan, quốc gia đang làm trung gian hòa giải giữa các bên xung đột.

Ngày 22/4, Nhà Trắng làm rõ rằng lệnh ngừng bắn đã được gia hạn thêm từ 3 đến 5 ngày. Trong khi đó, các nguồn tin ở Pakistan đánh giá cao khả năng diễn ra các cuộc đàm phán mới trong vòng 36 đến 72 giờ tới. Ông Trump cũng đề cập đến "tin tốt" có thể xảy ra về vấn đề này.

Tuy nhiên, tại Tehran, họ gần như ngay lập tức tuyên bố rằng vẫn chưa có kế hoạch nối lại đàm phán.

Cần lưu ý rằng Iran từ chối nối lại đàm phán chừng nào hải quân Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran. Trong khi đó, Washington vẫn chưa cho biết liệu lệnh phong tỏa có được dỡ bỏ trong thời gian tới hay không.

Như vậy, các bên tham chiến về cơ bản đang tiếp tục một cuộc đấu "ai sẽ nhượng bộ trước". Do đó, những thông tin về khả năng nối lại đàm phán trong tương lai gần cần được xem xét một cách thận trọng.